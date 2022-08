Ballon d'Or: Benzema dans la liste avec trois autres Français

Le grand favori Karim Benzema, le prodige du Paris SG Kylian Mbappé, le joueur de l'année en Allemagne Christopher Nkunku et le meilleur gardien de Serie A Mike Maignan sont les quatre Français nommés pour le Ballon d'Or 2022, remis le 17 octobre à Paris.

. Karim Benzema: c'est son année

Champion d'Espagne en titre, vainqueur de la dernière Ligue des champions, meilleur buteur des deux compétitions, entre autres... L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema est l'immense favori pour le Ballon d'or 2022, après avoir terminé 4e au classement de la précédente édition, remportée par Lionel Messi.

A 34 ans, "KB9" sort de sa meilleure saison, parachevée mercredi par une victoire en Supercoupe d'Europe (2-0) contre Francfort. Le natif de Lyon y est bien sûr allé de son but pour sceller la victoire des siens.

Le Français aux 97 sélections avec les Bleus aura affolé les compteurs: 50 buts et 16 passes décisives en matches officiels, club et équipe nationale confondus, le total le plus élevé de sa carrière.

. Kylian Mbappé: sur le toit de la Ligue 1, pas de l'Europe

Le prodige français a lui aussi réalisé une grande saison, en menant notamment le Paris SG à son dixième titre de champion de France. En Ligue 1, avec 28 buts et 17 passes décisives, deux catégories qu'il a largement dominées, Kylian Mbappé a de loin été le meilleur joueur du Championnat.

L'attaquant du PSG risque cependant de payer le parcours européen de son club, éliminé dès les 8es de finale par le Real Madrid de Karim Benzema, auteur d'un triplé au match retour. Mbappé avait bien résisté, en donnant la victoire aux siens à l'aller au Parc et en ouvrant le score à Bernabeu. Insuffisant face à un Benzema des grands jours.

. Christopher Nkunku: "der beste" en Bundesliga

Parti du PSG en 2019, Christopher Nkunku a déployé ses ailes outre-Rhin au RB Leipzig, jusqu'à devenir, en 2021/22, "der beste", le meilleur footballeur du pays. D'abord élu joueur de la saison de Bundesliga par ses pairs puis joueur de l'année 2022 par les journalistes allemands, Nkunku a devancé par deux fois un certain Robert Lewandowski.

Auteur de 20 buts et 13 passes décisives en 34 matches de championnat, l'attaquant de 24 ans a été le principal artisan de la belle 4e place de Leipzig en Bundesliga. L'aventure fut toutefois moins joyeuse en compétitions européennes avec une élimination dès les phases de poules en C1 et une défaite en demi-finale de C3 contre les Glasgow Rangers.

. Mike Maignan: le rempart de l'AC Milan

Il a conservé sa réputation de solide rempart obtenue à Lille: Mike Maignan a fait de l'AC Milan la meilleure défense de Serie A, ex aequo avec Naples, de quoi remporter un titre de champion d'Italie qui fuyait les Rossoneri depuis 2011.

Appelé à devenir le successeur d'Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France, le gardien de 27 ans formé au PSG a franchi un cap. Il a notamment été élu meilleur portier de Serie A et fait figure d'outsider pour le trophée Yachine derrière le favori Thibaut Courtois.