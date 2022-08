Le Portugal peine à venir à bout du feu dans un parc naturel

Le Portugal peine toujours à venir à bout d'un important feu de forêt dans le parc naturel de la Serra da Estrela, dans le centre du pays, où de nombreux moyens restaient mobilisés mercredi pour éteindre ce brasier qui a commencé le 6 août.

"90% du périmètre de ce feu est à présent maîtrisé", a déclaré le commandant de la protection civile André Fernandes lors d'un point de presse à la mi-journée.

Sur le terrain plus de 1.200 pompiers restaient toutefois à pied d'œuvre, soutenus par 340 véhicules et 14 moyens aériens dans des opérations de consolidation "dans un périmètre de 160 kilomètres", a-t-il précisé.

Déclaré maîtrisé la semaine dernière, le feu de la Serra da Estrela s'était à nouveau embrasé lundi. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes.

Attisé par le vent, les flammes avait progressé rapidement ravageant "10.000 hectares environ" dans les heures qui ont suivi, selon les premières estimations des autorités portugaises.

Cette surface s'ajoute à celle déjà brûlée la semaine dernière de quelque 15.000 hectares.

Ce brasier, qui a fait depuis lundi 24 blessés dont 3 graves, est déjà le plus important de cet été au Portugal. L'odeur de brûlé avait même été sentie à Madrid mardi, selon les secours espagnols.

Ce feu a détruit des espèces uniques dans ce parc reconnu par l'Unesco, au cœur de la chaîne de montagnes de la Serra da Estrela culminant à environ 2.000 mètres.

- Retour de la chaleur -

Mardi, les habitants du village de Orjais, au pied de cette chaîne de montagne, avaient vécu des moments d'angoisse alors que les flammes approchaient de leurs maisons.

"C'était le chaos", a confié à l'AFPTV Fatima Cardoso, une habitante de 62 ans, racontant comment les habitants avaient dû lutter contre le feu aux côtés de pompiers complètement débordés.

L'objectif des pompiers est de parvenir à maîtriser ce feu d'ici vendredi avant que les températures ne remontent à nouveau.

"Nous ne sommes pas encore à bout de cette période critique d'incendies", a prévenu mercredi José Luis Carneiro, ministre de l'Intérieur à l'issue d'une réunion avec les responsables de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).

"Nous allons entrer dans une troisième vague de chaleur" à partir de samedi qui devrait se prolonger jusqu'en septembre", qui s'annonce comme un "mois plus chaud et plus sec" que la normale, a-t-il affirmé.

Le Portugal, qui connaît cette année une sécheresse exceptionnelle, a déjà connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle.

Depuis le début de l'année, quelque 92.000 hectares sont partis en fumée, soit la superficie la plus étendue depuis les incendies meurtriers de 2017 qui avaient fait une centaine de victimes, selon le dernier bilan de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts.