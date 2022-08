Orages d'été: inondations dans le Lyonnais, accalmie dans le nord-ouest

Les violents orages d'été, qui ont traversé le pays mercredi sans faire de gros dégâts, ont été spectaculaires à Lyon et Saint-Étienne, tandis que la vigilance orange était levée dans le nord-ouest.

Neuf départements étaient encore placés mercredi soir en vigilance orange, en particulier dans la région lyonnaise et le sud-est, théâtre d'une nouvelle vague orageuse marquée par des vents violents qui se poursuivait en fin de journée, selon le dernier bulletin de 19H00 de Météo-France.

La vigilance orange a été levée dans le Calvados, la Manche, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, a indiqué l'institut météorologique, qui note également que les orages survenus en fin d'après-midi près de la Méditerranée s'étaient dirigés vers l'est en perdant en intensité.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la pluie et les grêlons ont frappé le nord de Saint-Étienne mercredi après-midi, provoquant des difficultés de circulation pour les voitures et les trains, avec plusieurs dizaines de centimètres d'eau ou de grêle accumulées dans certains secteurs.

"J'ai jamais vu ça de ma vie", "c'est le déluge", un "ouragan", ont réagi mercredi les internautes en commentant des dizaines de photos et vidéos qui abondent sur les réseaux sociaux après les épisodes dans la Loire.

Sur les images, on peut voir des pluies abondantes inonder les routes et emporter les poubelles sur leur passage, des arbres renversés sur la route par les rafales de vent ou encore un manteau de grêle recouvrir des jardins.

Des rafales de vent de plus de 130 km/h ont été enregistrées par Météo-France et plusieurs bâtiments ont vu une partie de leur toiture s'envoler, a indiqué à l'AFP la lieutenant-colonelle Florence Rabat, du SDIS 42, confronté à plus de 200 demandes d'intervention à 17H00.

Le sud de Lyon a subi des inondations, notamment dans les communes de Feyzin où se trouve la vallée de la chimie, et de Saint-Germain Laval. "C'est incroyable ce qu'il se passe", légende un internaute sur Twitter sur une vidéo montrant une eau marron dévalant les rues.

Dans le sud-est la vague orageuse qui a débuté en début d'après-midi persistait sur les reliefs de l'Hérault et du Gard ainsi qu'en mer avant de toucher à nouveau le Var et les Bouches-du-Rhône.

Sur cet épisode, on pourra atteindre localement des cumuls de 100 à 150 mm, prévoit Météo-France dans son dernier bulletin.

- Perte de récolte -

Les orages ont fait des dégâts dans le nord du Gers (sud-ouest), où les récoltes, déjà touchées par de fortes grêles en juin, ont de nouveau été endommagées dans la nuit de mardi à mercredi. "J'éprouve de la colère, de la frustration, parce qu'on est à 15 jours des récoltes", déplore Philippe Larrey, agriculteur à Montréal-du-Gers.

"Sur des parcelles de vignes, j'ai perdu 100% de la récolte. On ne les vendangera pas, et le bois est tellement meurtri que la prochaine récolte est déjà compromise", poursuit-il.

Les pompiers du Gers ont dû intervenir plus de 150 fois, notamment pour sécuriser une maison sur laquelle est tombé un arbre tandis que quatre patients d'une maison de retraite de Condom ont dû être évacués, le bâtiment ayant été endommagé.

Sur les côtes normandes et le Pas-de-Calais, après de fortes pluies qui se sont tassées en fin d'après-midi, une quarantaine de maisons ont été inondées, notamment dans les communes voisines de Montreuil-sur-Mer et Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Un supermarché a été évacué à La Gorgue (Nord). Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts exceptionnels, selon les pompiers.

Météo-France prévoit que les orages traverseront d'ouest en est le Lyonnais, le département de l'Ain, le nord Isère et l'est de la Haute-Savoie en fin d'après-midi et soirée, avec des vents violents. "Les cumuls de pluies sont en général inférieurs à 30 mm en raison du passage assez bref des cellules orageuses" et "l''accalmie s'opère par l'ouest en soirée", selon la même source.

Sur les côtes normandes et le Pas-de-Calais: "les derniers orages éclatent ce soir avec une activité faible à modérée (10mm)", selon ce dernier bulletin météorologique.

jra-bl-cor-fby-dm-cnp-anr/sof/gvy