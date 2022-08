L1: Nice dévisse et Rennes décolle, pluie de cartons rouges

Nice s'est enfoncé dans le doute en chutant à neuf contre onze dimanche à Clermont (1-0), lors d'une 3e journée de Ligue 1 marquée par le réveil de Rennes contre Ajaccio (2-1) et par le nombre de cartons rouges distribués: onze en neuf matches!

Les buts ne sont pas en reste: aucun 0-0 sur l'ensemble de la journée (30 buts), en attendant le choc entre Lille et le Paris SG, les deux derniers champions de France, en soirée (20h45).

- Nice perd pied, Rennes enfin lancé -

Ça ne s'arrange pas pour Nice... Toujours sans victoire cette saison, incapable de dominer le Maccabi Tel-Aviv jeudi en barrage aller de Ligue Europa Conférence (1-0), le "Gym" a sombré et perdu ses nerfs à Clermont après un but de Saîf-Eddine Khaoui (5e minute).

Les Niçois ne comptent que deux points sur neuf possibles en L1 (16es) avant une semaine déjà décisive: match retour crucial contre le Maccabi jeudi à l'Allianz Riviera, puis réception de l'OM dimanche en L1.

"Il faut nous remobiliser, relever la tête et avancer. Nous devons être plus constants. Nous perdons trop de ballons en général et pour rien", a constaté Lucien Favre, le placide entraîneur niçois.

Tout aurait été différent si l'attaquant Amine Gouiri n'avait pas trouvé le poteau clermontois (3e), ou si Jordan Lotomba n'avait pas buté sur le gardien Mory Diaw (26e).

Mais Nice n'a pas réussi à revenir au score et a même fini à neuf après l'exclusion de Mario Lemina (80e) puis Jean-Clair Todibo pour un mouvement d'humeur (82e)... Soit deux joueurs importants qui manqueront à l'appel le week-end prochain contre Marseille.

Pour les Rennais (10es), en revanche, le réveil observé contre Ajaccio fait du bien, avec des buts de Martin Terrier (18e) et Arthur Theate (62e), malgré l'exclusion de leur milieu défensif Lesley Ugochukwu (90e+2).

Les Ajacciens, eux, ont raté un penalty par Thomas Mangani (45e+5) et l'éphémère égalisation de Mounaïm El Idrissy (57e) n'a pas suffi.

Quant au gardien breton Romain Salin, remplaçant, il a été exclu pour contestation, sans même être entré en jeu !

- Pluie de buts à Toulouse, de rouges à Montpellier -

Toulouse (6e) et Lorient (9e) ont fait le spectacle au Stadium, prenant tour à tour l'avantage avant de se quitter sur un nul 2-2, avec des buts d'Armand Laurienté (1re) et Ibrahima Koné sur penalty (79e) côté Merlus, et Ratao (30e) et Thijs Dallinga (63e) pour les Violets.

A Montpellier (13e, 3 pts), ce sont pas moins de quatre cartons rouges qui ont été distribués, dans un match finalement remporté 2-1 par Auxerre (11e, 4 pts), la première victoire des Bourguignons depuis leur retour cette saison dans l'élite, dix ans après.

Alors que les milieux montpelliérains Khalil Fayad (46e) et Téji Savanier (90e+4) et les attaquants auxerrois Mbaye Niang (51e) et Nuno Da Costa (88e) ont été renvoyés aux vestiaires plus tôt que prévu, Da Costa (70e) et Mathias Autret sur penalty (75e) ont offert la victoire à Auxerre.

"Il y a eu quatre expulsions. C'est lourd dans un match sans violence extrême", a pesté l'entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan.

- Reims respire, Brest étouffe Angers -

Après deux lourdes défaites et huit buts encaissés, Reims relève un peu la tête: au bout d'un match longtemps frustrant, les Rémois ont arraché le nul 1-1 à Strasbourg, grâce à un but tardif de Folarin Balogun (81e), et abandonnent la place de lanterne rouge à Troyes.

Sursaut aussi à Brest, qui a enfoncé Angers: après le bon point obtenu le week-end dernier contre Marseille (1-1), les Brestois ont confirmé en allant dompter les Angevins 3-1 sur un doublé de Jérémy Le Douaron (10e, 38e) et un but d'Achraf Dari (65e).

Le SCO, plombé par l'exclusion sévère de Halid Sabanovic (35e), a réduit le score par Sofiane Boufal (70e) mais reste en quête d'une première victoire cette saison.