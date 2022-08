Biden annonce une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de trois milliards de dollars

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de près de trois milliards de dollars pour démontrer le soutien durable des Etats-Unis au moment où le pays, qui combat depuis six mois l'invasion russe, marquait le jour de son indépendance.

"Les Etats-Unis d'Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien au moment où il continue la lutte pour défendre sa souveraineté. Dans le cadre de cet engagement, je suis fier d'annoncer notre plus grande tranche d'assistance sécuritaire à ce jour: environ 2,98 milliards de dollars d'armes et d'équipement", a affirmé M. Biden dans un communiqué.

"Cela permettra à l'Ukraine d'acquérir des systèmes de défense aérienne, des systèmes d'artillerie et des munitions (...) et des radars pour nous assurer qu'elle puisse continuer à se défendre sur le long terme", a ajouté le président américain.

"Je sais que cette journée de l'indépendance suscite des sentiments mitigés chez de nombreux Ukrainiens, car des milliers de personnes ont été tuées ou blessées, des millions ont été déplacées et tant d'autres ont été victimes d'atrocités et d'attaques russes. Mais six mois d'attaques incessantes n'ont fait que renforcer la fierté que les Ukrainiens ont d'eux-mêmes, de leur pays et de leurs 31 ans d'indépendance", a-t-il assuré.

La commémoration de l'indépendance de l'Ukraine coïncide avec la date anniversaire des six mois de conflit depuis l'invasion russe le 24 février.

Cette nouvelle tranche d'aide est exclusivement composée d'armements commandés à l'industrie de défense américaine qui ne parviendront en Ukraine que dans plusieurs mois, voire deux ou trois ans, a souligné un haut responsable du Pentagone.

Elle est destinée à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine à moyen terme, et non à aider les forces ukrainiennes dans leurs efforts actuels de contre-offensive, comme c'était le cas de la dernière tranche d'aide annoncée la semaine dernière, a expliqué à la presse le numéro trois du ministère américain de la Défense, Colin Kahl.

- Poutine "se trompe" -

"Vladimir Poutine semble croire que la Russie peut gagner sur la durée, vaincre à l'usure la volonté de combattre des Ukrainiens et la volonté de la communauté internationale à continuer à soutenir l'Ukraine", a-t-il remarqué. Cette nouvelle tranche "est un signe tangible qu'une fois de plus, la Russie se trompe".

"Les Etats-Unis ont désormais débloqué plus de 13,5 milliards de dollars pour l'aide militaire à l'Ukraine depuis le début du mandat de M. Biden", a souligné M. Kahl.

"A notre connaissance, Vladimir Poutine n'a pas renoncé à son objectif stratégique qui est de s'emparer de l'Ukraine", a-t-il ajouté. "C'est pourquoi des tranches d'aide comme celle-ci sont si importantes: elles récusent la théorie de Poutine, qui est que nous ne sommes pas là sur la durée".

Washington va ainsi commander pour les forces ukrainiennes plus de 300.000 obus compatibles avec les systèmes d'artillerie de l'Otan, des radars, mais aussi des systèmes de défense anti-aérienne Nasams, des drones de surveillance et surtout, pour la première fois, des systèmes de défense anti-drones de dernière génération Vampire, qui permettent de détruire un drone en approche avec des missiles guidés de précision.

La semaine dernière, les Etats-Unis avaient annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine pour un montant de 775 millions de dollars, destinée à aider Kiev à lancer une contre-offensive dans le sud au moment où les forces russes paraissaient fragilisées.

Cette aide comprenait notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d'artillerie de précision Himars, qui ne figurent pas dans l'enveloppe annoncée mercredi, car c'est maintenant que Kiev en a besoin, a souligné M. Kahl.

Les Himars sont "les plus pertinents pour les combats en cours", a-t-il noté.

Un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a par ailleurs mis en garde contre la tenue prochaine de référendums "illégitimes" dans les zones occupées par les forces russes, pour justifier une annexion de territoires ukrainiens par la Russie.

"Les Etats-Unis et la communauté internationale ont été très clairs: toute tentative visant à contrôler un territoire souverain de l'Ukraine sera considérée comme illégitime", a-t-il souligné.