Ultra-trail: pari réussi à l'UTMB pour Jornet, qui signe un nouveau temps record

La star espagnole de l'ultra trail Kilian Jornet a écrit samedi une nouvelle page de sa légende en remportant le quatrième Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) de sa carrière, pulvérisant au passage le précédent temps record en passant sous la barre symbolique des vingt heures.

Cela faisait onze ans que le filiforme catalan, 34 ans printemps, n'avait plus gagné la reine des courses à pied en montagne, longue de 171 km et forte de 10.000 mètres de dénivelé positif. Il l'a enlevée en 19 heures 49 minutes, alors que le précédent record, établi par son compatriote Pau Capell en 2019, s'établissait à 20 heures 19.

C'était une "course incroyable", s'est-il félicité à l'arrivée, évoquant "un jour très spécial".

Chez les dames, où la course apparaissait nettement plus ouverte en l'absence de l'Américaine Courtney Dauwalter qui s'était imposée l'an dernier, c'est sa compatriote Katie Schide qui s'est imposée en 23 heures 15, prenant la 22e place au classement général.

La native du Maine, qui a longtemps préféré les sports d'équipe au trail, s'était classée huitième lors de l'édition 2021 et devance largement ses premières poursuivantes, la Canadienne Marianne Hogan et une autre Américaine, Kaytlyn Gerbin.

"Je m'étais dit que je courrais vite quand je me sentais bien et lentement quand je me sentais moins bien et je me suis sentie bien au début, donc je me suis dit, pourquoi ne pas y aller !", a-t-elle déclaré à son arrivée.

- "Temps extraordinaires" -

Jornet a pour sa part devancé de cinq minutes le Français Mathieu Blanchard, sur lequel il a réussi à creuser à l'écart dans les vingt derniers kilomètres, mais qui termine lui aussi en moins de vingt heures (19 heures 54).

"Il me poussait dans les montées, et je le poussais dans les descentes, on a fait l'accordéon comme ça, et c'est ça qui nous a permis de faire ces temps extraordinaires", s'est réjoui le natif du Sud de la France, âgé de 35 ans, qui s'était classé troisième l'an dernier sur l'épreuve.

L'ingénieur de formation est également une célébrité sur les réseaux sociaux depuis sa participation à l'émission de téléréalité Koh-Lanta en 2019.

Jornet n'a laissé aucune chance non plus à son rival américain Jim Walmsley, pourtant donné parmi les favoris mais apparu en difficulté dès le début de matinée samedi. Arrivé quatrième, il s'est dit déçu mais a promis de retenter sa chance l'an prochain.

La troisième place sur le podium, elle, est revenue au jeune militaire britannique Thomas Evans en 20 heures 34.

Jornet avait déjà à son actif deux victoires cette année à Zegama (Espagne) fin mai puis sur la Hardrock 100 (100 miles, environ 160 kilomètres) sur laquelle il avait battu son grand rival français François d'Haene et signé un record absolu sur l'épreuve. Il n'avait en revanche pas réussi à s'imposer lors de la course réputée de Sierre-Zinal (Suisse) à la mi-août, terminant cinquième.

- "Gestion un peu particulière" -

Après ses premières victoires chamoniardes en 2008, 2009 et 2011, suivies d'un abandon en 2018, Jornet réalise ainsi son pari d'égaler le quadruplé record du Français François d'Haene, qui avait décidé cette année de faire l'impasse sur l'UTMB.

La partie n'apparaissait pourtant pas gagnée d'avance pour Jornet puisque sa participation à la course avait été un temps mise en doute cette semaine suite un test positif au Covid-19. Après deux jours de suspense, elle n'avait été confirmée que vendredi midi, à quelques heures seulement du départ.

"Aujourd'hui, la gestion était un peu particulière. Hier, je ne savais pas si je pourrais prendre le départ. Je savais que mon état de santé était un peu limite, il fallait gérer ça d'abord", a-t-il expliqué après la course.

L'arrivée des coureurs à Chamonix, qui s'est déroulée sous un soleil brillant, vient clore une semaine de trails de différents formats organisées au pied des cimes du massif du géant des Alpes sous l'égide du groupe UTMB Mont-Blanc. L'événement avait été endeuillé dans la nuit de lundi à mardi par la chute mortelle d'un traileur brésilien.