Remplacement d'un Premier ministre britannique: les précédents

Les membres du Parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni choisissent qui de Rishi Sunak ou de Liz Truss deviendra leur nouveau dirigeant après la démission de Boris Johnson. En vertu des règles, le gagnant devient automatiquement chef du gouvernement, car les conservateurs forment le plus grand parti au Parlement.

Une situation qui n'est pas inhabituelle, comme le montrent ces précédents.

- Harold Wilson (1974-1976)

En février 1974, le chef du Parti travailliste Harold Wilson devient Premier ministre pour la seconde fois, succédant à Edward Heath à la tête d'un gouvernement minoritaire.

Il remporte une majorité de trois sièges seulement lors d'une élection en octobre.

Il supervise un référendum sur le maintien de l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Communauté européenne, l'ancêtre de l'Union européenne, jusqu'à sa démission surprise.

- James Callaghan (1976-1979)

Après avoir été choisi comme leader du Parti travailliste, le ministre des Affaires étrangères James Callaghan devient le Premier ministre britannique le plus âgé depuis Winston Churchill.

Critiqué pour avoir tenté de minimiser le mécontentement social et les difficultés économiques des années 1970, il est battu par les conservateurs aux élections générales de 1979.

- Margaret Thatcher (1979-1990)

Margaret Thatcher est devenue une icône chez les conservateurs pour avoir écrasé les syndicats afin de mettre en œuvre ses politiques libérales, gagné la guerre des Malouines en 1982 et remporté trois victoires aux élections générales.

Son intransigeance lui a valu le surnom de Dame de fer.

Mais l'opposition de la population à un nouvel impôt et des différences idéologiques avec des membres de son camp au sujet de l'Europe font chuter la première femme à diriger un gouvernement britannique.

Margaret Thatcher démissionne en 1990.

- John Major (1990-1997)

Le ministre des Finances de Thatcher la remplace et remporte une victoire dans les urnes deux ans plus tard.

Mais son mandat est terni par une série de scandales, des doutes sur sa gestion de l'économie et des interrogations croissantes sur la poursuite de l'intégration européenne.

- Tony Blair (1997-2007)

Tony Blair profite de la baisse de popularité des conservateurs pour remporter une victoire écrasante en 1997.

Il est le Premier ministre travailliste qui a engrangé le plus de succès, remportant les élections à deux reprises en 2001 et en 2005, et s'est imposé sur la scène internationale.

Il surfe d'abord sur une vague d'optimisme mais perd la confiance de la population après la guerre en Irak.

Il démissionne au milieu de son troisième mandat.

- Gordon Brown (2007-2010)

Le ministre des Finances de Tony Blair, Gordon Brown, remporte l'adhésion des membres du parti et devient Premier ministre.

Mais la crise financière de 2008 et son style maladroit écourtent son mandat.

- David Cameron (2010-2016)

David Cameron dirige d'abord un gouvernement de coalition avec le petit parti libéral démocrate après les élections de 2010 jusqu'à ce qu'il remporte la majorité absolue avec son parti conservateur en 2015.

Il cherche à mettre fin aux débats sur l'Europe en appelant à un référendum et fait campagne pour rester au sein de l'Union européenne. Mais son pari échoue et il démissionne après la victoire des partisans du Brexit en 2016.

- Theresa May (2016-2019)

Theresa May est facilement nommée mais hérite des féroces divisions autour du Brexit.

Elle remporte les élections en 2017 mais doit démissionner deux ans plus tard faute d'avoir réussi, malgré plusieurs tentatives, à faire approuver aux députés son accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

- Boris Johnson (2019-2022)

Figure de proue du Brexit, Boris Johnson remplace Theresa May et renforce sa légitimité en remportant une victoire écrasante aux élections de décembre 2019.

Il met en oeuvre le Brexit mais son mandat est marqué par une série de scandales qui finit par provoquer le départ de plusieurs ministres. Il se résout finalement à démissionner en juillet 2022.