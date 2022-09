Canada: deux suspects recherchés après des attaques au couteau qui ont fait 10 morts

Une chasse à l'homme a été ouverte au Canada pour retrouver les deux suspects d'une série d'attaques à l'arme blanche qui ont fait au moins dix morts dimanche dans deux localités isolées, dont une à forte population autochtonone.

Une quinzaine de personnes ont également été blessées, dont certaines grièvement, dans ce qui constitue l'une des agressions les plus sanglantes de l'histoire du pays.

Répondant à des appels d'urgence, la police a retrouvé dix corps dans la communauté autochtone de James Smith Cree Nation et dans la ville voisine de Weldon, dans la province occidentale de la Saskatchewan, a déclaré la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore, au cours d'une conférence de presse.

"Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 ont pour l'instant été transportées dans différents hôpitaux", a-t-elle ajouté, précisant que la police recherchait "deux suspects" et enquêtait sur "les nombreuses scènes de crimes".

Les suspects ont été identifiés, deux hommes appelés Damien Sanderson et Myles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans, aux cheveux noirs et aux yeux marron.

Ils se sont apparemment enfuis dans une Nissan Rogue de couleur noire, a précisé Mme Blackmore. Les forces de police ont été déployées "à leur maximum" pour les capturer.

"Les attaques survenues aujourd'hui dans la Saskatchewan sont horribles et bouleversantes. Je pense aux personnes qui ont perdu un être cher et à celles qui ont été blessées", a écrit le Premier ministre Justin Trudeau sur Twitter.

Le chef du gouvernement de cette province, Scott Moe, a de son côté dit "n'avoir aucun mot pour décrire de manière adéquate la douleur et la perte causées par cette violence insensée".

La police avait reçu un premier appel à 05h40 heure locale (11h40 GMT) faisant état d'une attaque à l'arme blanche à James Smith Cree Nation, suivie d'autres.

La localité de James Smith Cree Nation, qui compte 2.500 habitants, a décrété localement l'état d'urgence. La population de la Saskatchewan a en outre été priée de rester chez elle, par mesure de sécurité.

- Nombreux patients dans un état "critique" -

Diane Shier, une habitante de Weldon, a confié au média Canadian Press que son voisin, qui vivait avec son petit-fils, avait été tué. "Je suis très affectée car j'ai perdu un bon voisin", a-t-elle dit.

Les autorités pensent que "certaines des victimes ont été ciblées par les suspects et que d'autres ont été attaquées au hasard", a-t-elle précisé, soulignant qu'il était trop tôt pour aborder le mobile de ces actes.

Les suspects ont d'abord été signalés à Regina, la capitale provinciale située à plus de 300 kilomètres au sud.

L'alerte et les recherches se sont ensuite étendues aux provinces voisines du Manitoba et de l'Alberta, une vaste région dont la taille équivaut à la moitié de celle de l'Europe.

L'autorité sanitaire de la Saskatchewan a déclaré à l'AFP avoir activé les protocoles d'urgence pour faire face à "un nombre élevé de patients" dans un état "critique".

Trois hélicoptères et un médecin ont été dépêchés sur place de Saskatoon et de Regina pour transporter les personnes poignardées.

Ces dernières années, le Canada a vécu une succession d'événements d'une violence rare.

En avril 2020, un tireur s'est fait passer pour un policier, tuant 22 personnes en Nouvelle-Ecosse. En janvier 2017, six personnes ont péri et cinq ont été blessées dans des attaques ayant visé une mosquée de Québec. Et en 2018, le conducteur d'une camionnette a fauché des piétons à Toronto, faisant 10 morts et 16 blessés.