Canada: quatrième jour de traque pour retrouver le suspect des attaques meurtrières

La chasse à l'homme pour retrouver le dernier suspect des attaques meurtrières de dimanche au Canada s'est encore étendue mercredi au moment où des familles endeuillées s'apprêtaient à rendre hommage aux victimes.

Les forces de l'ordre recherchent depuis trois jours dans le centre-ouest du pays Myles Sanderson, 32 ans, suspecté d'être responsable, avec son frère Damien, de l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années dans le pays.

Les agressions, qui ont provoqué 10 morts et 18 blessés, se sont principalement déroulées dans une communauté autochtone et restent jusqu'ici inexpliquées.

"Comme nous ne savons pas où il se trouve, nous demandons à la population de prendre les précautions nécessaires", a expliqué la police, qui a étendu la zone de recherche à toute la province de la Saskatchewan, vaste territoire rural fait d'immenses prairies.

Lundi, le corps de Damien Sanderson a été retrouvé lardé de plusieurs coups de couteau à proximité des lieux des crimes. Les circonstances de sa mort restent à éclaircir, mais il pourrait avoir été tué par son frère, selon la police.

Connu des services de police et de la justice pour des faits de violence, Myles Sanderson, qui pourrait lui-même être blessé, était déjà recherché depuis mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire.

Les autorités ont révélé mercredi l'identité des personnes tuées, dont neuf sur 10 sont issues de la communauté de James Smith Cree Nation et le dernier du village voisin de Weldon.

Il s'agit d'hommes et de femmes âgés, de 23 à 78 ans. Parmi les blessés, il y a un "jeune adolescent" et dix-sept adultes, a ajouté la police fédérale.

- "Zone de guerre" -

Pour la première fois, certaines familles endeuillées ont prévu de leur rendre hommage mercredi.

Jusqu'ici les proches avaient choisi de s'exprimer presque uniquement sur les réseaux sociaux, demandant aux médias de rester à l'écart de leur communauté qui compte seulement 3.400 personnes.

"J'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, il y avait des corps partout sur le sol, certains décédés et plusieurs autres avec de graves blessures au couteau et des saignements", a ainsi décrit Michael Brett Burns sur Facebook.

"C'était une zone de guerre. Dans leurs yeux, on pouvait voir la douleur et la souffrance de ceux qui ont été agressés", a-t-il ajouté.

Dans un autre message, Dillon Burns a raconté que sa mère Gloria était morte "en protégeant un jeune homme alors qu'il était attaqué", ajoutant qu'"elle aurait fait la même chose pour chacun d'entre nous... (même) pour l'homme qui lui a ôté la vie".

D'après la police, certaines victimes ont été ciblées quand d'autres ont été frappées au hasard.

Au Canada, les autochtones représentent environ 5% des 38 millions d'habitants, et vivent dans des communautés souvent ravagées par le chômage et la pauvreté. Ils sont aussi plus souvent victimes d'homicides.

Dix patients étaient toujours hospitalisés et trois restaient dans un état critique, selon les autorités sanitaires.

Ces dernières années, le Canada a vécu une succession d'événements d'une violence rare pour le pays.

En avril 2020, un tireur s'étant fait passer pour un policier avait tué 22 personnes en Nouvelle-Ecosse. En janvier 2017, six personnes avaient péri et cinq ont été blessées dans des attaques contre une mosquée de Québec.