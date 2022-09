Von der Leyen à Kiev pour parler intégration à l'UE

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à Kiev jeudi pour une visite destinée à faire avancer le processus d'intégration de l'Ukraine à l'UE, au moment où ses forces gagnent du terrain face aux Russes.

Cette visite intervient alors que les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, se rencontrent pour leur part en marge d'un sommet régional en Ouzbékistan de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), vantée comme une "alternative" aux alliances occidentales.

"A Kiev pour ma troisième visite depuis le début de la guerre de la Russie", a indiqué Mme von der Leyen sur Twitter, qui vient cependant pour la première fois depuis que l'Ukraine est devenue un Etat candidat à l'entrée dans l'UE.

Selon elle, les discussions porteront sur la manière de "rapprocher nos économies et nos populations au moment où l'Ukraine avance vers l'accession" à l'Union.

Les Européens avaient entériné en juin la candidature de l'Ukraine, qui ambitionne également de rejoindre l'Otan. Cette perspective est perçue comme une menace existentielle par Moscou, qui a lancé sous ce prétexte, parmi d'autres, une invasion du pays le 24 février.

Les Occidentaux ont adopté en réaction une série de sanctions à l'encontre de la Russie tout en fournissant des armes à Kiev, un soutien crucial qui lui a permis de reprendre ces dernières semaines des milliers de kilomètres carrés de territoire aux forces russes.

L'Ukraine plaide toutefois également pour un soutien financier, alors que son économie s'est effondrée et que le pays a besoin, selon les estimations du ministre des Finances Serguiï Martchenko, de cinq milliards de dollars par mois pour couvrir son déficit budgétaire.

- "Combats actifs" -

A la veille de la visite de Mme von der Leyen, le président Volodymyr Zelensky s'était rendu dans la ville stratégique d'Izioum récemment reprise aux Russes dans la région de Kharkiv (nord-est), d'où il a promis aux Ukrainiens la "victoire".

Il a souligné que "la quasi-totalité de la région de Kharkiv est libérée" avec la prise de "400 localités", à la faveur d'une contre-offensive ukrainienne lancée début septembre.

Dans la soirée mercredi, les forces russes ont pour leur part frappé à l'aide de sept missiles des infrastructures hydrauliques, provoquant une crue subite de la rivière Ingoulets à Kryvyï Rig, la ville natale de M. Zelensky, qui a dénoncé une tentative de l'inonder.

Le chef adjoint de l'administration présidentielle, Kyrylo Timochenko, a précisé jeudi sur Telegram que 112 maisons avaient été noyées dans cette ville de quelque 600.000 habitants, sans qu'il y ait de victimes.

Un nouvelle frappe a visé la ville jeudi, touchant une "entreprise industrielle" et causant de "sérieux dégâts" sans faire de victimes, a indiqué le chef de l'administration militaire locale, Oleksandre Vilkoul.

Sur le front dans l'Est, plusieurs villes et villages dont Toretsk, Bakhmout, Avdiivka et Tchassiv Iar ont été bombardées avec un bilan de deux civils tués et 13 blessés ces dernières 24 heures, selon le décompte de la présidence.

A Bakhmout, les journalistes de l'AFP ont vu un épais panache de fumée jeudi matin après la frappe qui a touché un immeuble d'habitation dans la nuit. Des pompiers tentaient de retrouver des corps au milieu d'un amas de débris, tandis que les rues étaient quasi-désertées, des tirs d'artillerie se faisant entendre.

Dans la région de Kherson (sud), où les forces ukrainiennes mènent également une contre-offensive mais semblent rencontrer plus de résistance qu'à Kharkiv, la situation est "extrêmement difficile" avec des "combats actifs", selon la présidence.

L'armée russe a de son côté affirmé avoir mené des "frappes massives" contre les forces ukrainiennes dans les régions de Mykolaïv (sud) et de Kharkiv (nord-est).

Loin de l'Ukraine, les présidents de la Chine Xi Jinping et de la Russie Vladimir Poutine se réunissent pour leur part jeudi en Ouzbékistan, une occasion de sceller une nouvelle fois leur alliance face aux Occidentaux, leurs pays étant chacun au coeur de crises diplomatiques.

Arrivé jeudi matin par avion dans cette ex-république soviétique, M. Poutine y a été accueilli sur le tarmac par une garde d'honneur.

Visé par les sanctions occidentales destinées à fragiliser et isoler la Russie, M. Poutine s'efforce depuis le début de la guerre en Ukraine d'accélérer un pivot vers l'Asie.