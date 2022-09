Affaire Pogba: le frère Mathias Pogba et quatre hommes déférés, deux déjà incarcérés

Tentatives de racket à plusieurs millions d'euros, vidéo menaçante, pressions: les implications dans les extorsions dénoncées par le footballeur Paul Pogba commencent à se dessiner avec le défèrement de son frère aîné Mathias Pogba et de quatre hommes, dont deux ont déjà été incarcérés samedi après-midi.

Les cinq hommes, âgés de 27 à 36 ans, étaient présentés depuis samedi matin à une juge d'instruction, selon une source judiciaire, qui a précisé que le parquet avait requis le placement en détention des cinq suspects.

Samedi en fin d'après-midi, au moins trois hommes avaient déjà été mis en examen et deux incarcérés.

"Je regrette cette décision, même si elle a été réclamée pour le protéger notamment", a réagi Me Romain Boulet qui défend un homme de 33 ans, incarcéré. "Il est victime d'une manipulation et de menaces des maîtres chanteurs, au même titre que Paul Pogba. C'est un piège qui s'est refermé sur lui", a-t-il estimé.

Le deuxième, âgé de 36 ans, a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de nature criminelle, a précisé une source proche du dossier. Il portait une attelle lors du débat devant le juge des libertés et de la détention (JLD), assurant, selon cette source, avoir été blessé par balle à un bras dans le cadre de l'affaire Pogba.

Un troisième suspect devait passer vers 18h30 devant le JLD qui statue sur la détention.

Au cours de leur garde à vue à l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (Oclco), les suspects ont dit être "victimes d'individus dont ils refusent de donner les noms", a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête. Mais, "ils se contredisent et mentent", a affirmé cette source.

- Questions sur le rôle de Mathias Pogba -

Le rôle de Mathias Pogba, 32 ans, qui s'était rendu de lui-même mercredi au service enquêteur, n'est pas encore "totalement clair", selon la source proche. "L'enquête est loin d'être terminée", a-t-elle souligné.

Dans un communiqué diffusé la semaine dernière, Mathias Pogba, lui aussi footballeur professionnel mais dans des clubs moins prestigieux, avait affirmé être "totalement étranger à toute manœuvre d'extorsion" visant son frère.

Et dans les premières heures de sa garde à vue, son avocat, Me Yassine Bouzrou, avait assuré que son client contestait "fermement toute participation aux faits de séquestration et d'extorsion avec arme".

Il a pourtant reconnu, devant les enquêteurs, être à l'initiative de la vidéo ayant révélé cette affaire qui secoue le monde du football à deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Dans cette vidéo énigmatique, diffusée le 27 août, l'aîné promettait des "révélations" sur son cadet.

Paul Pogba, joueur de la Juventus, avait ensuite annoncé qu'il avait porté plainte auprès du parquet de Turin (Italie) dès le 16 juillet, dénonçant des extorsions entre mars et juillet 2022 se chiffrant à 13 millions d'euros.

Une information judiciaire a été ouverte à Paris le 2 septembre pour, notamment, extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.

Selon Le Parisien, Mathias Pogba est également soupçonné d'avoir fait pression sur l'agente de son frère, l'avocate Rafaela Pimenta. Il lui aurait envoyé des messages menaçants notamment pour qu'elle obtienne de Paul Pogba qu'il verse la somme réclamée par ses maîtres-chanteurs.

La plainte de l'agente pour "extorsion en bande organisée" a été jointe à la procédure en cours, a confirmé la source judiciaire.

Star de l'équipe de France, Paul Pogba a raconté aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement.

Sur les 13 millions d'euros réclamés, il dit avoir versé 100.000 euros.

Le milieu de terrain de 29 ans, surnommé la "Pioche", avait alors affirmé avoir reconnu son frère parmi les suspects. Il avait toutefois estimé, lors d'une autre audition, que Mathias était "sous la pression" des personnes voulant lui soutirer de l'argent.

Dans cette affaire, le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparaît aussi, à son corps défendant. Selon Paul Pogba, ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait "demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG. Le joueur de la Juve a démenti ces allégations.