Le puissant typhon Nanmadol a atteint la côte sud-ouest du Japon

Yuichi YAMAZAKI et Atish PATEL

Le puissant typhon Nanmadol a atteint dimanche la côte sud-ouest du Japon, alors que les autorités recommandaient à des millions de personnes de se mettre à l'abri de vents violents et de pluies torrentielles.

"L'œil du typhon Nanmadol a touché terre près de la ville de Kagoshima vers 19H00 (10H00 GMT)", a indiqué l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Le typhon provoquait des rafales atteignant 234 kmh et avait déjà déversé jusqu'à 500 mm de pluie en moins de 24 heures sur certaines zones de la grande île de Kyushu.

La JMA a émis un "avertissement spécial" pour les départements de Kagoshima et de Mizayaki, dans le sud de Kyushu, où au moins 20.000 personnes s'apprêtaient à passer la nuit dans des abris.

La chaîne de télévision publique NHK, qui compile des informations fournies par les autorités locales, a déclaré que plus de sept millions de personnes avaient reçu comme recommandation pressante de se rendre dans des abris ou de se réfugier dans des bâtiments solides.

"Veuillez rester à l'écart des endroits dangereux et évacuer si vous ressentez le moindre danger", a tweeté le Premier ministre Fumio Kishida après avoir convoqué une réunion du gouvernement. "Il sera dangereux d'évacuer la nuit. Mettez vous en sécurité tant qu'il fait encore jour", a-t-il ajouté.

La JMA a averti que la région pourrait être confrontée à un danger "sans précédent" dû à des vents violents, des vagues déchaînées et des pluies torrentielles.

"Les zones touchées par la tempête reçoivent des pluies d'une intensité jamais vue auparavant", a déclaré Hiro Kato, directeur du Centre de surveillance et d'alerte météorologique. "En particulier dans les zones faisant l'objet d'une alerte aux glissements de terrain, il est extrêmement probable que certains types de glissements de terrain se produisent déjà", a-t-il ajouté.

Dimanche, près de 200.000 foyers étaient déjà privés d'électricité dans les départements affectés, tandis que les services ferroviaires régionaux, les vols et les traversées en ferry ont été annulés, selon des entreprises publiques et des compagnies de transport locales.

Certaines épiceries, généralement ouvertes 24 heures sur 24, y compris lors de fortes intempéries, ont également fermé.

- Risques de dégâts -

"La plus grande prudence est requise", avait déclaré dès samedi Ryuta Kurora, chef de l'unité de prévision de la JMA. "C'est un typhon très dangereux".

"Le vent sera si violent que certaines maisons pourraient s'effondrer", a indiqué M. Kurora aux journalistes, mettant également en garde contre des inondations et des glissements de terrain.

Sur le terrain, un responsable municipal à Izumi (département de Kagoshima) a indiqué que les conditions météorologiques se détérioraient rapidement.

"Le vent est devenu extrêmement fort. La pluie tombe aussi très fort", a-t-il déclaré à l'AFP. "La visibilité est presque nulle".

Sur la côte, dans la ville de Minamata, des bateaux de pêche, amarrés par mesure de sécurité, flottaient sur de hautes vagues, tandis que des pluies battantes arrosaient la promenade.

Après Kyushu, le typhon devrait prendre la direction du nord-est et balayer l'île principale du Japon, Honshu, jusqu'à mercredi matin.

La saison des typhons culmine d'août à septembre au Japon où elle est marquée par de fortes pluies susceptibles de provoquer de brusques inondations et des glissements de terrain meurtriers.

En 2019, le typhon Hagibis s'est abattu sur le Japon en pleine Coupe du monde de rugby, causant la mort de plus de cent personnes.

Un an plus tôt, le typhon Jebi avait entraîné la fermeture de l'aéroport du Kansai à Osaka, tuant 14 personnes.

Et en 2018, des inondations et des glissements de terrain ont fait plus de 200 morts dans l'ouest du Japon pendant la saison des pluies.

Des scientifiques estiment que le changement climatique augmente l'intensité des tempêtes et les phénomènes météorologiques extrêmes.