L'ouragan Fiona, élevé en catégorie 4, se dirige vers les Bermudes

Fiona, premier ouragan majeur de la saison dans l'Atlantique, poursuivait mercredi sa route dévastatrice vers le Nord, se dirigeant vers l'archipel des Bermudes après avoir sévi dans les Caraïbes où il a causé la mort d'au moins cinq personnes.

L'ouragan a été relevé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5 par le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.

"Fiona va approcher les Bermudes tard jeudi", a indiqué le NHC, précisant que l'ouragan, accompagné de vents soutenus soufflant jusqu'à 210 kilomètres par heure, se trouvait mercredi matin à 170 km au nord des îles Turques-et-Caïques.

Fiona, alors tempête tropicale, s'est formée mi-septembre au centre de l'Atlantique et a semé mort et destructions lors de son passage dans les Caraïbes.

Un homme est mort en Guadeloupe, emporté avec sa maison par les flots d'une rivière en crue. Deux personnes sont décédées en République dominicaine et deux autres à Porto Rico.

Dans les îles Turques-et-Caïques, aucune victime n'a été signalée, a déclaré la vice-gouverneure du territoire Anya Williams, appelant néanmoins les habitants à continuer de s'abriter.

La marine britannique et les garde-côtes américains se tiennent prêts à fournir de l'aide, a-t-elle précisé.

- Coupures d'eau et de courant -

Nombre des quelque 38.000 habitants de ce territoire britannique d'outre-mer ont subi des coupures de courant.

Fiona avait auparavant touché la République dominicaine et ses quelque 11 millions d'habitants. Le président Luis Abinader a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans trois provinces dans l'Est --La Altagracia où est situé la station balnéaire de Punta Cana, El Seibo et Hato Mayor.

Les autorités ont indiqué mardi que plus de 10.000 personnes ont été déplacées. Quelque 400.000 personnes sont privées d'électricité et 1,2 million d'eau.

Des images de médias locaux montraient des habitants de Higuey sur la côte Est cherchant à récupérer des affaires, plongés dans l'eau jusqu'à la taille.

Plusieurs routes ont été inondées ou coupées aux alentours de Punta Cana par des chutes d'arbres ou de poteaux électriques et l'alimentation en électricité a été interrompue, selon des journalistes de l'AFP. "C'est venu à toute allure", a dit à l'AFP Vicente Lopez, déplorant les dégâts pour les commerces.

A Porto Rico, territoire américain toujours en train de se remettre de l'ouragan Maria d'il y a cinq ans, Fiona a provoqué des glissements de terrain, fait tomber des arbres et des lignes électriques, rendu des routes impraticables et emporté un pont dans la ville d'Utuado.

- "Beaucoup souffrent en ce moment" -

Le président américain Joe Biden a déclaré l'état d'urgence à Porto Rico, où s'est rendue la responsable de l'agence américaine de gestion des catastrophes (FEMA), Deanne Criswell.

"Nous envoyons des centaines de personnels supplémentaires", a dit mardi Deanne Criswell après une tournée dans l'île, accompagnée du gouverneur Pedro Pierluisi.

Michelle Carlo, conseillère médicale de l'organisation humanitaire Direct Relief à Puerto Rico, a déclaré à la télévision CBS News que "beaucoup de gens à Porto Rico souffrent en ce moment même".

"Environ 80% des Porto-Ricains sont toujours sans électricité et quelque 65% sans eau", a-t-elle ajouté.

L'ouragan a provoqué des dégâts "catastrophiques" sur cette île de trois millions d'habitants, avait déclaré dimanche M. Pierluisi. Selon les autorités, près de 800.000 personnes restent privées d'eau potable.

Le secteur agricole portoricain a été dévasté, selon le président d'une association d'agriculteurs, Hector Cordero, qui a indiqué dans un entretien radiophonique mardi que les récoltes de bananes, de légumes et de café avaient été durement touchées.

"L'agriculture a globalement disparu", emportée par le déluge, a-t-il dit.

L'ensemble du territoire de Porto Rico, qui compte plus de trois millions d'habitants, avait été privé d'électricité à l'approche de l'ouragan.

Le courant n'a pour l'instant été rétabli que pour un peu moins de 300.000 clients de la compagnie électrique LUMA, mais le gouverneur a dit mardi s'attendre à ce qu'une "grande partie de l'île" ait de nouveau accès à l'électricité en soirée ou mercredi.