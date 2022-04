A Brooklyn, de longues minutes d'effroi sous terre

C'est l'heure de pointe dans les transports publics mardi matin à New York et de nombreux usagers empruntent la ligne N du métro, qui relie les arrondissements du Queens et de Brooklyn.

Dans une rame de cette ligne, qui roule en direction de Manhattan, a pris place un homme noir, trapu, vêtu d'un sweat-shirt à capuche gris et d'un gilet de sécurité réfléchissant, d'un type courant sur les chantiers. Il porte un sac à dos.

Le métro souterrain marque un arrêt à la station 59th Street, à Brooklyn.

Quand la rame repart, l'individu se prépare à perpétrer son attaque. Il passe à l'acte à l'approche de l'arrêt suivant, la station 36th Street, toujours à Brooklyn: il applique sur son visage un masque à gaz et sort de son sac deux petites grenades fumigènes, dont il percute le mécanisme.

Alors que les engins se mettent à diffuser une épaisse fumée, le suspect saisit son arme de poing, un Glock 9 mm, et ouvre le feu sur les occupants de la voiture. Plusieurs personnes sont touchées. Le tireur est équipé de trois chargeurs à haute capacité. Il décharge son pistolet 33 fois.

Horrifiés, les passagers se précipitent au fond du wagon. Ils essaient de s'enfuir en passant dans la voiture suivante, dont la porte est bloquée et à laquelle ils tambourinent.

- Panique souterraine -

A l'intérieur de cette seconde voiture, les passagers voient à travers la vitre ces visages paniqués et sont eux-mêmes gagnés par la crainte.

Quand les portes s'ouvrent enfin, les victimes de l'attaque se ruent hors du wagon, tandis qu'une épaisse fumée envahit l'espace.

Une autre rame, de la ligne R, se trouve au même moment sur le quai opposé. Ses passagers assistent à une scène de chaos. Plusieurs d'entre eux sont même touchés par les tirs. En tout, dix personnes sont atteintes par balle et 13 autres sont blessées en chutant ou en suffoquant.

"Quand les portes de la rame N se sont ouvertes, un énorme nuage de fumée est sorti du train. J'ai vu les gens s'en enfuir. Certains tombaient par terre", a relaté Sam Carmano, qui voyageait sur la ligne R.

"Il y avait un gars gisant dans une mare de sang. Immobile. D'autres personnes couvertes du sang d'autrui", a précisé ce témoin interviewé par la radio locale 1010 WINS.

Les rescapés se précipitent vers les sorties de la station. Un homme en aide un autre, incapable de marcher. Des voyageurs ont le regard hagard, d'autres manipulent leur smartphone pour appeler des proches ou filmer la scène de terreur.

Le trafic souterrain est arrêté sur la ligne N. Mais les usagers encore sur le quai reçoivent l'instruction, dans un message diffusé par haut-parleur, de remonter dans la rame de la ligne R, qui repart avec ses quelques blessés. Dans un wagon, des passagers s'y improvisent secouristes, tentant d'endiguer des hémorragies.

- Caméra en panne -

Le quai de la station 36th Street reste jonché d'effets personnels abandonnés dans la panique. Malheureusement, comme le révéleront les autorités, une caméra de surveillance qui aurait pu être cruciale est en panne.

Mais, dans le quartier très urbanisé, des dizaines d'autres ont enregistré les piétons quittant la station, les premières arrivées des secours.

Les abords de la station voient affluer par dizaines les ambulances, les fourgons des pompiers, les véhicules de police dont certains amenant des experts en déminage.

Mardi en fin de journée, le mobile du tireur restait inconnu.