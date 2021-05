Accident du métro à Mexico: la recherche des responsables a commencé

Le Mexique a entamé mardi la recherche des responsabilités dans l'accident survenu la veille du métro de sa capitale qui a fait au moins 24 morts et quelque 80 blessés, selon un dernier bilan.

Les regards se tournent notamment vers celui qui était le maire de la ville au moment de l'inauguration le 30 octobre 2012 de cette ligne "maudite", l'actuel ministre des Affaires étrangères et potentiel candidat à la présidence, Marcelo Ebrard, un vieux routier de la politique locale.

Dans la matinée, devant la presse, le président Andres Manuel Lopez Obrador a immédiatement promis "une enquête approfondie, sans égard d'aucune sorte, pour chercher à connaître la vérité (...), à partir de laquelle la responsabilité sera établie".

L'enquête a été confiée au parquet fédéral et à celui de la ville de Mexico, et recevra l'appui d'experts internationaux indépendants, a-t-il précisé.

Présente à cette conférence de presse, la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum a indiqué que parmi les victimes figuraient des mineurs. Vingt-et-une personnes sont décédées sur les lieux du drame, trois à l'hôpital.

Alors que la poussière des décombres n'était pas encore retombée, la presse locale a évoqué les polémiques qui avaient surgi au moment de la construction de cette ligne d'environ 25 km qui traverse le sud de la capitale, ainsi que ses problèmes récurrents de fonctionnement.

La ligne 12 est l'une des deux lignes du métro mexicain qui ne fonctionne pas sur pneumatiques à l'instar du métro parisien, mais sur voie ferrée traditionnelle.

Depuis le début des opérations, une usure des rails et des roues des trains avait été détectée, qui avait forcé en mars 2014 le successeur de M. Ebrard à suspendre le service dans 12 stations. Une étude avait alors conclu à des problèmes de conception, d'exploitation et d'entretien des voies.

Marcelo Ebrard, présent à la conférence de presse, a évoqué un "jour triste pour tous". "Je me mets à l'entière disposition des autorités", a déclaré le ministre, potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2024.

- "Il se peut que ce soit de la négligence" -

L'accident s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, vers 22H00 heure locale (03H00 GMT) près de la station Olivos, après l'effondrement d'un pont de 12 mètres de haut qui a fait plonger à son passage une rame du métro dans le vide.

Tout le secteur a été bouclé par la police et l'armée qui ont dressé un périmètre de sécurité. Des grues sont entrées en action pour soulever les blocs de béton et de métal, et dégager ainsi d'éventuels survivants.

Sur place, des témoins ont fait entendre de virulentes critiques contre Marcelo Ebrard.

"Qu'il vienne ici voir ce qu'il nous a laissé. C'est lui le responsable", a hurlé une femme devant les caméras en proférant des accusations de corruption à son encontre.

Seuls cinq personnes ont pour l'heure été formellement identifiées, et l'angoisse grandit pour plusieurs familles sans nouvelle d'un de leurs proches.

Jose Luis Vigil participait aux recherches d'un voisin et de sa femme, dont la voiture se trouvait sous les décombres. "Son beau-père nous dit qu'il est déjà mort, mais un journaliste a enregistré une vidéo le montrant coincé et demandant de l'aide. Nous savons qu'elle (l'épouse) est en vie", confie-t-il à l'AFP.

Fernando Espino, dirigeant du syndicat des travailleurs du métro, a déclaré à la chaîne de télévision Milenio que des ingénieurs avaient déjà signalé à plusieurs reprises des défaillances.

"Il se peut que ce soit de la négligence, qu'ils n'aient pas pris la chose au sérieux", a-t-il ajouté, notant que, contrairement aux autres lignes de métro, la maintenance de la ligne 12 est assurée par une entreprise extérieure.

Mme Sheinbaum a assuré que des travaux de maintenance étaient effectués "tous les jours" sur les différentes lignes.

Il s'agit du second accident de métro depuis le début de l'année. En janvier, un incendie avait endommagé les installations de contrôle du réseau, faisant un mort et 29 blessés.

En mars 2020, une collision entre deux rames avait fait un tué et 41 blessés.

Et en 1975, six ans après l'inauguration des premières lignes, un accident avait fait 23 morts.

Le métro de Mexico est une réseau de 200 km qui compte douze lignes et 195 stations. Il convoie quotidiennement environ 4,5 millions de passagers.