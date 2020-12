Affaire Grégory: nouvelles auditions, des avocats appellent à la "prudence"

De nouvelles auditions ont récemment eu lieu dans l'enquête sur le meurtre jamais élucidé du petit Grégory Villemin en 1984, a-t-on appris mercredi auprès du procureur général de Dijon, plusieurs avocats appelant à la "prudence".

"Le président de la chambre de l'instruction (de la cour d'appel de Dijon, ndlr) a procédé depuis quelques semaines à des auditions dans ce dossier", a indiqué dans un courriel à l'AFP Thierry Pocquet du Haut-Jussé, confirmant une information du quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Le journal évoque également une expertise de stylométrie, discipline qui permet d'identifier le style d'un texte, dont les conclusions "incriminent un suspect".

Toutefois, selon le magistrat, cette pièce "n'est pas à ce jour versée au dossier".

Selon Le Parisien, qui cite "plusieurs sources concordantes", le nouveau juge en charge du dossier, Dominique Brault, a mené début décembre plusieurs auditions de témoins qui évoluaient "au moment des faits en 1984 dans l'entourage familial ou de voisinage de l'enfant".

D'autres auditions sont prévues, parmi lesquelles des "enquêteurs" ou des "journalistes" ayant travaillé sur le dossier, affirme le journal.

Confiée à un laboratoire suisse, l'expertise de stylométrie visait à démasquer le ou les corbeaux ayant rédigé plusieurs courriers anonymes manuscrits adressés aux parents de Grégory, dont la lettre de revendication de l'assassinat.

"C'est ridicule (...) Rien de nouveau sous le soleil", a réagi Me Stéphane Giuranna, avocat de Marcel Jacob, le frère de Monique Villemin, la grand-mère décédée de Grégory.

"Nous sommes très surpris qu'on nous sorte (ce) rapport ordonné il y a plus de deux ans et demi", renchérit Me Alexandre Bouthier, conseil de Jacqueline Jacob, épouse de Marcel.

Le couple de septuagénaires avait été un temps mis en examen en 2017 pour "enlèvement et séquestration suivie de mort", avant que la justice n'annule ces mises en examen.

Pour Me Giuranna, "il ne faut pas escompter grand chose" des témoins, dont "plusieurs milliers ont déjà été entendus". Rien à attendre non plus de l'expertise puisque "l'ensemble des protagonistes de l'affaire habitent" dans le même secteur où "ils ont fréquenté les mêmes écoles" et sont "tous issus du même milieu socio-professionnel".

"Prudence, cette affaire a fait assez de victimes", a estimé de son côté Me Gérard Welzer, avocat de Marie-Ange Laroche, la veuve de Bernard Laroche, abattu en 1985 par Jean-Marie Villemin, le père de Grégory.

Fait divers survenu sur fond de haines familiales, l'assassinat de Grégory, retrouvé mort le 16 octobre 1984 dans les eaux de la Vologne, dans les Vosges, n'a jamais été résolu.