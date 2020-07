Airbus: les aides de l'Etat peuvent sauver 2.000 emplois en France, selon Djebbari

Les dispositifs d'aide de l'Etat devraient permettre de "sauver" 2.000 emplois, sur les 5.000 postes qu'Airbus entend supprimer en France, a assuré mercredi le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

"Il est envisagé au niveau mondial 15.000 suppressions d'emplois, dont 5.000 en France, mais ça ne tient pas compte des différents dispositifs d'Etat, et des dispositifs d'entreprise", a relevé M. Djebbari sur BFM TV et RMC.

"On a fait les calculs cette nuit", a-t-il assuré: "Si vous mettez en place l'activité partielle longue durée (...), c'est 1.500 emplois qui seraient sauvés" en France, où Airbus employait 49.000 personnes fin 2019.

"On investit aussi massivement sur l'avion de demain, la nouvelle génération d'avions verts, sobres en carbone, c'est 500 emplois qui vont être sauvés pour Airbus. Déjà 2.000 emplois !"

S'ajoutent, selon M. Djebbari, "les dispositifs d'entreprise: le volontariat, les départs volontaires, les congés formation..."

"L'Etat demande à Airbus de faire en sorte qu'il y ait le moins de départs contraints, le moins de licenciements secs possible", a-t-il insisté.

"Je veux être un homme politique réaliste", a-t-il ajouté: "Airbus a vu au même moment et partout dans le monde ses commandes annulées ou stoppées, et Airbus envisage une activité réduite à 60% pendant deux ans. Il y a un contexte."

"Quand on dit que depuis le début du Covid, on a eu 98% du trafic aérien qui s'est effondré, que la crise est possiblement durable, on parle de retour à la normale en 2023, 2024, 2025... Moi, je ne sais pas dire comment les Français, les Européens vont revoyager. Je ne sais pas dire s'ils vont revoyager loin, je ne sais pas dire si la clientèle d'affaires va revenir dans les avions... (...) Et ne sachant pas dire ça, je ne sais pas prévoir les carnets de commandes des avions."

"Airbus, évidemment, aura à vivre une période très difficile", a-t-il conclu.

Airbus a annoncé mardi la suppression d'environ 15.000 postes, soit 11% de ses effectifs, dont 5.100 postes en Allemagne, 5.000 en France, 1.700 au Royaume-Uni, 900 en Espagne et 1.300 sur les autres sites du groupe dans le monde.

Si l'avionneur n'exclut pas des licenciements, il compte sur les départs volontaires, des mesures de retraite anticipée et sur les dispositifs de chômage partiel pour les limiter.

Concernant les effets de l'activité partielle de longue durée en France, son président exécutif Guillaume Faury s'était montré plus prudent que le secrétaire d'Etat aux Transports, dans un entretien à l'AFP mardi.

"On ne connaît pas les modalités précises du dispositif (...) donc il faut parler avec prudence, mais on pense qu'on peut aller jusqu'à à peu près 1.000 emplois, de gens qu'on aimerait pouvoir garder dans l'entreprise jusqu'au premier trimestre 2022", avait-il dit.