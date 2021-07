Allemagne: explosion mortelle sur un site de traitement des déchets

Un mort, quatre disparus, seize blessés: l'explosion survenue mardi à Leverkusen, dans l'ouest de l'Allemagne, sur un site de traitement de déchets, a ébranlé ce fief de l'industrie chimique où la population a dû se calfeutrer par crainte de vapeurs nocives.

"Nous sommes profondément bouleversés par cet accident tragique et la mort d'un collaborateur", a déclaré la direction de l'entreprise Currenta, gestionnaire du site, dans un communiqué.

Les opérations de secours se poursuivent pour tenter de trouver les quatre disparus, ajoute la société. Parmi les 16 salariés blessés, deux le sont grièvement.

L'explosion qui s'est produite vers 09H40 locales (07H40 GMT), est "d'origine inconnue", selon l'entreprise. Le site comprend un centre de stockage des déchets et un incinérateur.

L'important dégagement de fumée noire, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, a entraîné un appel des autorités "à se rendre dans des pièces fermées, éteindre la climatisation et, par précaution, garder les fenêtres et les portes closes".

Plusieurs portions d'autoroute ont été fermées.

L'événement a été classé dans la catégorie "danger extrême" par l'application nationale d'alerte catastrophe Nina.

Le site de stockage et l'usine d'incinération se trouvent en bordure du parc industriel Chempark regroupant des entreprises du secteur de la chimie, l'un des plus grands du genre en Europe, en périphérie de Leverkusen (Rhénanie-du-nord-Westphalie)et du quartier de Bürrig.

- Mesures "dans le vert" -

Siège du géant de la chimie Bayer, Leverkusen compte un peu plus de 160.000 habitants et se situe à une vingtaine de kilomètres de Cologne. Les groupes Evonik et Lanxess y ont également des usines.

En début d'après-midi, les mesures des niveaux de pollution étaient toutes encore "dans le vert", a précisé la ville de Leverkusen sur sa page Facebook, précisant que les mesures prises l'étaient par précaution.

Pour la population de Cologne, les mesures de qualité de l'air montrent qu'il n'y a "pas de danger", ont indiqué sur Twitter les pompiers de cette métropole de plus d'un million d'habitants.

Lors d'une conférence de presse tenue dans l'après-midi à Leverkusen, le directeur de Chempark, Lars Friedrich, a déclaré que l'appel à rester en intérieur était toujours en vigueur tandis que les experts se hâtaient d'identifier la composition du nuage de fumée.

A la question de savoir si le nuage pouvait contenir des gaz toxiques, M. Friedrich a refusé de spéculer, déclarant que rien ne pouvait être exclu.

Le maire de la ville, Uwe Richrath, a parlé d'"un jour sombre pour les habitants de Leverkusen".

Le destin de cette cité des bords du Rhin est lié depuis des décennies au secteur de la chimie, troisième branche industrielle allemande.

Il a indiqué que les terrains de jeux des quartiers de Bürrig et d'Opladen seraient fermés. Il a également exhorté les habitants à rincer préventivement les fruits et légumes de leur jardin avant de les consommer.

Une ligne d'assistance téléphonique a été mise en place pour répondre aux questions des habitants inquiets.

Il a également été demandé aux habitants de signaler toute observation de suie ou de résidus qui pourraient tomber du ciel afin qu'ils puissent être examinés.

L'incendie qui a suivi l'explosion et embrasé des cuves de solvants a pu être éteint après plusieurs heures d'intervention des pompiers.

Trois des réservoirs "ont été complètement ou partiellement détruits", a déclaré M. Friedrich, ce qui rend impossible pour l'instant de dire où l'explosion a commencé.

De nombreux policiers, pompiers et équipes de secours ont été déployés sur les lieux, ainsi que des experts en détection de la pollution.