Angela Merkel soutient Israël dans sa tournée d'adieu

La sécurité d'Israël restera une priorité de "tout gouvernement allemand", a déclaré dimanche la chancelière Angela Merkel lors de sa dernière visite officielle à l'Etat hébreu, avec lequel l'Allemagne a approfondi ses relations pendant ses 16 années au pouvoir.

Après une rencontre avec de hauts responsables israéliens, dont le Premier ministre Naftali Bennett, Mme Merkel s'est rendue à Yad Vashem, le mémorial israélien de la Shoah, génocide juif perpétré par l'Allemagne nazie durant la Seconde guerre mondiale.

"Les crimes contre les Juifs qui sont documentés ici sont un rappel perpétuel de la responsabilité qui incombe aux Allemands, et un avertissement", a écrit dans le livre d'or de Yad Vashem la chancelière, se disant "émue jusqu'au plus profond d'elle-même" par chaque visite à ce lieu phare de Jérusalem.

Pour sa huitième et dernière visite officielle en Israël à titre de chancelière, Angela Merkel était l'hôte du nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett qui l'a qualifiée "de véritable amie d'Israël".

Dans les décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et Israël ont noué de fortes relations diplomatiques, Berlin s'engageant dans la défense du seul Etat à majorité juif au monde. Et en 2008, dans un discours à la Knesset, le Parlement israélien, Mme Merkel avait déclaré que la Shoah "emplissait de honte" les Allemands.

"La relation entre l'Allemagne et Israël était forte, mais sous votre mandat, elle est devenue plus forte qu'elle ne l'avait jamais été", a déclaré dimanche M. Bennett à l'égard d'Angela Merkel. "Il ne s'agit plus simplement d'une alliance, mais d'une véritable amitié et ça nous le devons à votre leadership", a-t-il ajouté.

- Menace "existentielle" -

Les deux responsables ont abordé dimanche la question épineuse du programme nucléaire iranien, qui a "franchi toutes les lignes rouges" selon une déclaration récente à l'ONU de M. Bennett. Ce dernier a répété dimanche que l'Iran représentait une menace "existentielle" contre Israël par sa volonté selon lui de se doter de l'arme atomique.

Les Etats-Unis tentent actuellement de revenir sur la décision de l'ancien président Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 (JCPOA) qui avait levé les sanctions sur l'Iran en échange de restrictions sur son programme nucléaire.

Or, Israël, réfractaire au JCPOA, tente à ce propos de convaincre les Etats-Unis et la troïka européenne (France, Royaume-Uni et Allemagne) d'éviter de s'engager dans un nouvel accord avec l'Iran qui pourrait lui permettre à terme de se doter de la bombe nucléaire.

"La question de la sécurité d'Israël restera toujours d'une importance centrale pour tout gouvernement allemand", a assuré la chancelière allemande, soulignant que l'Allemagne souhaitait un retour à un accord avec Téhéran sur son programme nucléaire, mais "que jusqu'à présent l'Iran n'avait pas donné signe de sa volonté de reprendre les pourparlers".

- Pas de Ramallah -

Pour cette dernière visite, Mme Merkel n'avait pas prévu de détour par Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée, bien que l'Allemagne reste favorable à la solution à "deux Etats", une Palestine indépendante et viable aux côtés d'Israël.

Aujourd'hui, plus de 675.000 colons israéliens vivent à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967.

Et bien qu'elle s'oppose ouvertement à la colonisation, illégale au regard du droit international, Angela Merkel reste critiquée par des militants des droits humains qui lui reprochent de ne pas avoir un discours assez musclé sur cette question.

Interrogée par des journalistes, Mme Merkel a affirmé avoir abordé plusieurs sujets avec son interlocuteur mais que celui "des colonies n'avait pas été abordé encore (...), il s'agit d'une question plus délicate".

"Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une solution à deux Etats impliquant les Palestiniens, mais je crois que nous sommes d'accord sur le fait qu'à long terme il doit y avoir un Etat démocratique d'Israël", a déclaré Mme Merkel, alors que M. Bennett a réitéré son opposition à un Etat palestinien.

"La signification d'un Etat palestinien est d'avoir probablement un état terroriste à environ sept minutes de chez moi", a-t-il soutenu, affirmant toutefois que son gouvernement de coalition mettait en place "différentes actions" pour "faciliter" la vie des Palestiniens.

Aucune rencontre n'est prévue non plus avec Benjamin Netanyahu, actuel chef de l'opposition israélienne, au pouvoir pendant la majeure partie (12 ans) des années Merkel.