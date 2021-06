Après des régionales sans passion, l'horizon flou de 2022

Abstention vertigineuse, échec du RN et de LREM, revanche de l'ancien monde et Grand Chelem des sortants: après des régionales boudées par les Français et difficiles à déchiffrer, tous les regards se tournent désormais vers la présidentielle dans moins de dix mois.

Lassitude post-Covid, défiance généralisée, illisibilité des scrutins, un peu de tout ça à la fois ? Malgré les appels au vote répétés de la classe politique, le second tour des régionales et départementales a confirmé dimanche une abstention record, autour de 66%, un chiffre quasi identique au premier tour.

Difficile dès lors, alors que deux électeurs sur trois ont boudé les urnes, de tirer des enseignements de ce double scrutin qui, au final, aura été marqué par une stabilité quasi totale au niveau des exécutifs locaux.

En France métropolitaine, l'ensemble des treize présidents de régions ont été réélus, le plus souvent avec des scores pharaoniques.

La droite et le centre ont conservé leurs sept fiefs. La gauche a prévalu dans ses cinq places fortes et peut se targuer de voir une région basculer dans son escarcelle: à La Réunion, avec Huguette Bello, à la tête d'une liste d'union.

Comme en 2015, le Rassemblement national, malgré des sondages flatteurs, est rentré bredouille, échouant une nouvelle fois à remporter la première région de son histoire.

Quant au parti présidentiel LREM, il n'a tout simplement pas existé, laminé par l'ancien monde qui, s'il souffre aux élections présidentielle et européennes, garde la main sur les scrutins locaux.

Qu'en conclure pour la prochaine présidentielle ? "Rien ou presque", estime Chloé Morin, politologue associée à la Fondation Jean-Jaurès. "Ce que certains vont présenter comme le retour de la gauche et de la droite ne se traduit pas dans les sondages pour 2022. Les élections sont de plus en plus déconnectées les unes des autres", insiste-t-elle.

- La droite requinquée -

La droite veut pourtant y croire et retrouve de l'élan en vue de 2022, sachant qu'il lui faudra choisir un candidat, un sacré défi vu le nombre de postulants.

Candidat proclamé à la présidentielle, l'ex-LR Xavier Bertrand a largement remporté son pari dans les Hauts-de-France: avec 52,37% des voix, il devance de près de 27 points son adversaire du RN Sébastien Chenu. Immédiatement après 20H, le sortant s'est dit prêt à aller à "la rencontre de tous les Français".

Autre prétendant possible à droite pour 2022, Laurent Wauquiez l'emporte haut la main en Auvergne-Rhône-Alpes, à plus de 57% face à la liste d’union de la gauche.

Et en Ile-de-France, Valérie Pécresse (ex-LR, Libres !), récolte autour de 45% des voix, là encore face à une gauche unie emmenée par l'écologiste Julien Bayou. Elle s'est déclarée prête à "prendre toute sa part" dans "une équipe de France de la droite et du centre qui a émergé".

Autre motif de satisfaction à droite, la victoire de Jean Rottner dans le Grand Est et de Hervé Morin en Normandie.

Enfin en Paca, la meilleure chance de victoire du RN avec Thierry Mariani, c'est finalement Renaud Muselier (LR) qui l'a emporté assez confortablement avec 57% des suffrages. Le président sortant, qui a reçu le renfort de LREM dès le premier tour, a bénéficié pour le deuxième du retrait du candidat écologiste pour faire barrage au RN grâce à un front républicain ressuscité.

- "Coup de semonce" -

Une vraie déception pour le RN qui espérait briser le plafond de verre et enclencher une dynamique en vue de la présidentielle.

Sa cheffe Marine Le Pen, a cependant donné "rendez-vous aux Français, dès demain, pour construire tous ensemble l'alternance dont la France a besoin".

Dans la lignée du premier tour, la gauche sort aussi requinquée de ce scrutin.

De quoi faire dire au numéro un du PS Olivier Faure que son parti avait la "responsabilité de rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes" pour 2022.

Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, Carole Delga en Occitanie, François Bonneau en Centre-Val de Loire, Marie-Guite Dufay en Bourgogne-Franche-Comté et Loïg Chesnais-Girard en Bretagne ont tous fini en tête, même si ce dernier n'aura qu'une majorité relative.

Quant à la majorité présidentielle, absente au premier tour en Paca, éliminée dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Occitanie, elle confirme ses faibles étiages là où elle a pu concourir. De quoi faire de ces régionales "un coup de semonce très important pour la majorité", dixit le patron du MoDem François Bayrou, alors qu'un remaniement limité pourrait avoir lieu.

Mais Emmanuel Macron semble résolu à vite tourner la page de ce scrutin pour se projeter dans la campagne de 2022. Lundi, il occupera ainsi le terrain économique en visitant un usine de batteries électriques à Douai (Nord), notamment en compagnie de... Xavier Bertrand.