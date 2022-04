Après des violences à Jérusalem, tir de roquette vers Israël

Après des attaques en Israël, des opérations musclées en Cisjordanie et des violences ce weekend à Jérusalem, une première roquette depuis des mois a été tirée lundi soir vers le territoire israélien, signe que les tensions locales ne donnent aucun signe d'apaisement.

Lundi soir, les sirènes d'alarme ont retenti dans le sud israélien pour ce premier tir de roquette de la bande de Gaza vers Israël depuis le début janvier alors qu'un projectile s'était abîmé en mer au large de la métropole Tel-Aviv.

"Une roquette a été tirée à partir de la bande de Gaza sur le territoire israélien et a été interceptée par le système de défense Dôme de fer", a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.

Ce nouveau tir de roquette n'a pas été revendiqué mais il intervient après une série d'attaques en Israël, dont deux ont été perpétrées par des Palestiniens à Tel-Aviv, des opérations de "contreterrorisme" en Cisjordanie occupée, et un weekend de tension sur les lieux saints à Jérusalem.

Ces attaques avaient fait 14 morts depuis le 22 mars en Israël. Et 22 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués dans des incidents ou des opérations israéliennes en Cisjordanie, territoire palestinien occupée depuis 1967 par l'Etat hébreu.

A Jérusalem, plus de 150 Palestiniens ont été blessés lors de heurts avec les forces israéliennes vendredi à l'esplanade des Mosquées de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam aussi considéré comme le premier lieu saint du judaïsme sous son nom de Mont du Temple.

Dimanche, des nouveaux accrochages avaient éclaté dans et autour de ce lieu saint que des juifs étaient allés visiter, ce qui a été considéré comme un affront par certains musulmans. Et des jeunes Palestiniens avaient été interpellés le jour même après avoir jeté des pierres sur des autocars de civils israéliens à proximité des lieux.

- Souvenir de mai 2021 ? -

L'an dernier, des accrochages à Jérusalem pendant la même période de l'année avaient conduit le Hamas à lancer des salves de roquettes depuis Gaza vers Israël qui avait répliqué en bombardant ce territoire palestinien de 2,3 millions d'habitants, donnant lieu à une guerre meurtrière de 11 jours.

Des sources sécuritaires israéliennes et des analystes ont répété ces dernières semaines que le Hamas, qui a salué les attaques récentes en Israël, ne souhaitait pas une guerre cette année en invoquant principalement deux raisons.

Premièrement, les capacités militaires du mouvement avaient été affectées par la guerre de mai 2021.

Et deuxièmement parce qu'en cas de conflit, le nouveau gouvernement israélien risque de suspendre les milliers de permis de travail accordés ces derniers mois à des ouvriers de Gaza, territoire sous blocus plombé par un taux de chômage local avoisinant les 50%.

Lundi, le Jihad islamique, principal groupe islamiste armé palestinien après le Hamas, mais qui contrairement à lui n'administre pas la bande de Gaza, a menacé d'une nouvelle escalade militaire.

"Nous ne pouvons plus rester silencieux sur ce qui se passe à Jérusalem et en Cisjordanie occupée", a déclaré dans un communiqué Ziad al-Nakhalé, le chef du Jihad islamique, dont le mouvement dispose selon le renseignement israélien de milliers de combattants et de roquettes à Gaza.

- Israël vs. Jordanie? -

Les incidents récents à l'esplanade des Mosquées ont par ailleurs refroidi un tantinet lundi les relations entre Israël et la Jordanie, qui a convoqué le chargé d'affaires israélien à Amman pour demander la fin des "violations israéliennes illégales et provocatrices" à l'esplanade des Mosquées.

La Jordanie, liée à Israël par un traité de paix depuis 1994, administre l'esplanade des Mosquées, où sont situés la mosquée al-Aqsa et le dôme du rocher, mais l'accès à ce lieu est contrôlé par Israël.

Cette convocation "nuit aux efforts pour ramener le calme à Jérusalem", a rétorqué le ministère israélien des Affaires étrangères.

"Les déclarations accusant Israël de la violence qui est dirigée contre nous sont graves et inacceptables (...) c'est une récompense pour ceux qui attisent la violence", a renchéri le Premier ministre Naftali Bennett, à la tête d'une coalition réunissant entre autres la droite et un parti arabe et qui se trouve fragilisée par les récents événements.