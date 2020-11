Après l'attaque, les catholiques de Nice prient sous haute sécurité pour la Toussaint

Sous haute sécurité, les catholiques de Nice se recueillent dimanche pour la Toussaint avec une prière particulière pour leurs trois "martyrs", tués dans l'attaque au couteau contre une de leurs églises il y a trois jours.

Six personnes sont désormais placées en garde à vue dans l'enquête sur cet attentat qualifié d'attaque "terroriste islamiste" par le président Emmanuel Macron. L'auteur présumé des coups de couteau, un Tunisien de 21 ans blessé grièvement lors de son arrestation, est toujours hospitalisé.

A Nice, dimanche, de nombreux fidèles sont venus assister aux différentes messes de la Toussaint dans des églises surveillées par des militaires, mitraillette en bandoulière, a constaté un journaliste de l'AFP.

"J'appréhendais, j'avais peur de venir", explique Claudia, 49 ans. Rassurée par la présence des forces de l'ordre, elle s'est finalement décidée à assister à l'office religieux à l'église du Voeu dans le centre-ville.

Le déploiement des forces de sécurité a été renforcé dans toute la France, placée en vigilance maximale attentats après cette attaque et la décapitation mi-octobre d'un professeur de collège de la région parisienne, Samuel Paty, qui avait montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression.

"Jésus dit toujours qu’il faut aimer ses ennemis mais je ne peux pas aimer quelqu’un qui a tué des croyants, c’est difficile de pardonner, même en tant que chrétien", confie Léo Pansard, 29 ans, en sortant de la messe dans une ville déjà meurtrie par un attentat jihadiste le 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts.

Jeudi, trois fidèles - Vincent Loques, le sacristain, Nadine Devillers, 60 ans et Simone Barreto Silva, une Brésilienne de 44 ans résidant en France - ont été tués dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Quelque 150 personnes, parmi lesquelles le maire de Nice Christian Estrosi, ont participé à 18H00 à "une messe de réparation", a constaté un journaliste de l'AFP.

"L'abomination du geste terroriste a entâché la destination et la vocation de ce lieu", a déclaré l'évêque de Nice, Mgr André Marceau, à l'entrée de la basilique dont les lumières avaient été éteintes. Ce lieux a été profané "à travers ces trois vies volées au nom d'un faux visage de Dieu ou d'idéologie perverse, toxique et mortifère", a-t-il dénoncé.

A Toulouse, des imams et leur famille ont participé à une messe dans une église d'un quartier populaire: "Ces gens sans esprit ni raison veulent faire une autre interprétation (du Coran). Nous la récusons fermement", a déclaré au côté du curé de l'église du Saint-Esprit de Bagatelle l'un des imams de la mosquée Al-Rahma, Lahouary Siali.

La Toussaint, parmi les principales fêtes catholiques, célèbre chaque 1er novembre les saints connus ou inconnus. Le lendemain, les prières s'adressent aux défunts à qui l'on rend visite au cimetière.

Malgré la propagation du Covid-19 qui a conduit au reconfinement des Français, les cultes ont obtenu une dérogation jusqu'à lundi inclus, après quoi les messes avec public seront suspendues.

Après la mort de Samuel Paty, Emmanuel Macron avait souligné que la France ne "renoncerait pas aux caricatures", suscitant des manifestations et des appels au boycott des produits français dans certains pays musulmans.

Samedi, le chef de l'Etat a tenté, dans un entretien à la chaîne qatarie Al-Jazeera, d'apaiser la situation en disant comprendre que des musulmans puissent être "choqués" par ces caricatures, mais qu'elles ne justifiaient pas la violence.

Dans un entretien à la Voix du Nord, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé que l'assaillant présumé, Brahim Issaoui, qui serait arrivé à Nice 24 ou 48 heures avant l'attaque, était "manifestement" venu "pour tuer".

"Bien sûr, il appartient au procureur antiterroriste de définir quand son projet meurtrier s’est construit. Mais il n’est visiblement pas venu pour obtenir des papiers", a-t-il indiqué.

Le parquet national antiterroriste tente de déterminer si l'assaillant a bénéficié de complicités. Six hommes ont été interpellés à Nice et Grasse (Alpes-Maritimes) entre jeudi et samedi dont certains sont soupçonnés de l'avoir côtoyé.

"La poursuite de l'analyse" des deux téléphones retrouvés dans ses affaires et "l'enquête côté tunisien" seront "déterminantes", avait indiqué samedi à l'AFP une source proche du dossier.

Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a appelé ses ministres de l'Intérieur et de la Justice à coopérer pleinement avec les autorités françaises dans l'enquête. L'auteur présumé, Brahim Issaoui avait des antécédents judiciaires de droit commun - violence et drogue. Il avait quitté mi-septembre la Tunisie pour rejoindre l'Europe via l'île italienne de Lampedusa.

