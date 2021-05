Après l'Egypte, Blinken en Jordanie pour consolider la trêve à Gaza

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a conclu mercredi en Jordanie, où il a rencontré le roi Abdallah II, une tournée au Moyen-Orient qui visait à consolider le cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Le diplomate américain avait rencontré auparavant mercredi au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, dont le pays a joué un rôle central pour faire taire les armes après onze jours de violences meurtrières.

Lors de cette tournée qui a débuté mardi en Israël puis en Cisjordanie occupée, il a souligné le souhait américain de "reconstruire" la relation des Etats-Unis avec les Palestiniens, tout en reconnaissant le "droit" d'Israël de se défendre.

"Le cessez-le-feu était important" a souligné M. Blinken aux journalistes à l'issue de sa rencontre avec le roi jordanien. "Mais nous voyons le cessez-le-feu non pas comme une fin, mais comme le début de quelque chose à construire", a-t-il dit.

"Nos entretiens aujourd'hui au Caire et à Amman -- en fait tout ce voyage -- reflète une réalité fondamentale", a-t-il ajouté. "Si nous voulons éviter le retour des violences de ces dernières semaines, les pays de la région vont devoir s'aider et se soutenir."

De son côté, Abdallah II a souligné selon un communiqué du Palais royal "la nécessité de préserver le statut historique et juridique de Jérusalem et de ne pas porter atteinte à ses lieux saints", administrés par la Jordanie, pays lié par un traité de paix avec Israël et où la moitié des 10 millions d'habitants ont des origines palestiniennes.

- Aide à la reconstruction -

Mardi, le secrétaire d'Etat américain avait rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à Jérusalem, et le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie.

Il avait confirmé que les Etats-Unis étaient "en train de fournir" une aide de "plus de 360 millions de dollars (293 millions d'euros)" aux Palestiniens, dont 38 millions d'aide humanitaire (31 millions d'euros).

M. Blinken a également dit "travailler avec le Congrès" américain pour fournir une aide économique et au développement de 75 millions de dollars (environ 61 millions d'euros). Une aide d'urgence de 5,5 millions de dollars (4,5 millions d'euros) pour la bande de Gaza, sévèrement touchée par les bombardements israéliens, est également prévue.

Mais cette aide ne doit pas aller au Hamas, au pouvoir à Gaza, "qui n'a apporté que misère et désespoir", avait souligné M. Blinken.

Le chef du bureau politique du Hamas à Gaza, Yahya Sinouar, a assuré mercredi qu'"aucun centime" de l'aide internationale ne serait détourné.

Le Qatar a annoncé de son côté mercredi qu'il octroierait une aide de 500 millions de dollars pour la reconstruction de l'enclave palestinienne. Le Caire avait promis un même montant la semaine dernière.

Premier pays arabe à signer en 1979 un traité de paix avec Israël, l'Egypte entretient à la fois des relations avec Israël et le Hamas, considéré comme "terroriste" par l'Etat hébreu, l'Union européenne et les Etats-Unis.

Selon un communiqué de la présidence égyptienne, M. Blinken "a apprécié les efforts importants de l'Egypte pour parvenir à, et maintenir, un cessez-le-feu", le président Sissi soulignant quant à lui "l'importance de travailler rapidement à la reprise des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens avec une participation américaine active".

- "Solution à deux Etats" -

Lors de cette tournée au Proche-Orient, le secrétaire d'Etat américain a également renouvelé le soutien de l'administration américaine à "une solution à deux Etats", israélien et palestinien, mise de côté par l'administration de Donald Trump.

Une option également réaffirmée par le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab, qui a souligné dans un tweet "le soutien britannique à la solution à deux Etats, seule façon de parvenir à une paix durable", à l'issue d'entretiens avec des dirigeants israéliens et palestiniens à Jérusalem et Ramallah.

Du 10 au 21 mai, 254 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, parmi lesquels 66 enfants et des combattants, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait 12 morts parmi lesquels un enfant, une adolescente et un soldat, d'après la police.

Cette flambée de violence, la plus meurtrière depuis celle de 2014, a éclaté avec les tirs par le Hamas de salves de roquettes vers Israël en "solidarité" avec les centaines de Palestiniens blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l'esplanade des Mosquées. A l'origine des heurts, la menace d'expulsion de familles palestiniennes au profit de colons israéliens.