Au moins 16 blessés après des tirs dans le métro de New York, un suspect recherché

Au moins 16 personnes ont été blessées mardi lorsque des tirs ont retenti à l'heure de pointe dans le métro de New York, provoquant des scènes de chaos, la police recherchant un suspect.

Des engins explosifs ont été retrouvés sur place, ont indiqué les autorités.

Des photos et vidéos amateurs montraient des flaques de sang et des personnes gisant sur le plancher d'une rame de métro, ainsi que sur le quai de la station "36th Street", dans l'arrondissement de Brooklyn.

Une autre vidéo montre des foules sortant des wagons du métro enfumés, au niveau de la station "36th street", au milieu de cris mais sans bousculade.

Selon l'un des passagers, Yav Montano, qui s'exprimait sur CNN, "une grenade à fumée... une bombe, a explosé je dirais deux minutes avant que nous arrivions à la station".

"On aurait dit que c'était planifié (...) On était coincés dans la voiture (...) il y avait du sang sur le sol. Il y avait beaucoup de sang sur le sol", a ajouté cet homme.

Un porte-parole des pompiers a précisé à l'AFP que des "engins explosifs non déclenchés" avaient été retrouvés sur place, mais aucun "engins explosif opérable" selon la police.

Un important dispositif de sécurité s'est déployé au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue, dans le sud de Brooklyn, tout près du grand cimetière de Greenwood, où se sont produits les faits.

Plusieurs écoles de Brooklyn ont annulé toute sortie à l'extérieur de leurs élèves dans l'immédiat.

D'après plusieurs médias, dont la chaîne NBCNewYork et le New York Times, la police recherche un homme portant un masque à gaz et une combinaison orange comme celles que portent les ouvriers de construction dans la mégapole de près de 9 millions d'habitants, la plus grande ville des Etats-Unis.

- Biden informé -

Le président Joe Biden, qui avait annoncé lundi de nouvelles mesures contre les armes à feu, a été informé de la fusillade et la Maison Blanche a proposé son aide aux autorités de New York, a annoncé la porte-parole de l'exécutif, Jen Psaki.

"A 8h27, la police a reçu un appel d'urgence par une personne qui a été touchée par balle, dans le métro" à Brooklyn, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police de New York, qui a demandé au public d'éviter la zone.

Selon un porte-parole des pompiers, il y a eu "plusieurs tirs", de la fumée et "16 personnes ont été blessées". Un premier bilan faisait état de 13 blessés.

La gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a fait savoir qu'elle suivait la situation et était tenue au courant de l'enquête sur l'événement.

Cette attaque a eu lieu alors que la ville de New York a été confrontée à une hausse de la criminalité depuis la pandémie de Covid-19.

Elu sur des promesses de sécurité, le nouveau maire démocrate de New York, Eric Adams, avait lancé fin janvier un plan de lutte contre la prolifération des armes à feu, après la mort de deux policiers tués par balle lors d'une intervention. Mais d'autres drames impliquant des armes à feu ont fait la une des médias depuis.

Pour le premier trimestre 2022 -- du 1er janvier à début avril -- le nombre de fusillades et coups de feu à New York a augmenté de 260 à 296 par rapport à la même période de 2021, selon des chiffres du NYPD dévoilés la semaine dernière.