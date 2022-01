Au moins 19 morts dans un incendie à New York, l'un des pires de l'histoire recente de la ville

Au moins 19 personnes, dont neuf enfants, sont mortes dimanche et une soixantaine ont été blessées dans un impressionnant incendie d'un immeuble du quartier du Bronx à New York, "l'un des pires" de l'histoire récente de la mégapole, a annoncé le maire de la ville Eric Adams.

Des victimes ont été retrouvées à chaque étage de cet immeuble en brique qui en compte 19, la fumée s'élevant jusqu'en haut du bâtiment alors que l'incendie s'est déclenché dans un appartement duplex des 2 et 3ème étages, selon les pompiers.

"Cela va être l'un des pires incendies de notre histoire. Nous savons que nous avons 19 personnes décédées ainsi que plusieurs autres dans un état critique et plus de 63 personnes blessées", a déclaré en direct sur place M. Adams.

Par la suite, M. Adams a confirmé sur Twitter la perte de "neuf jeunes vies innocentes", soit neuf enfants et adolescents parmi les 19 personnes décédées.

Le nouveau maire de New York, un ancien policier afro-américain qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a évoqué une "véritable tragédie pas seulement pour le Bronx et la ville".

Sur les premières images circulant dimanche matin sur les réseaux sociaux, d'immenses flammes et une épaisse fumée noire s'échappaient d'une fenêtre d'un bâtiment de plusieurs étages du Bronx, un immense quartier populaire du nord de New York.

- "Chaos" -

George King, un résident d'un immeuble voisin a parlé à l'AFP d'une scène de "chaos": "Je vis ici depuis 15 ans, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça".

Il a raconté avoir "vu de la fumée, beaucoup de gens paniqués" et que "personne ne voulait sauter de l'immeuble".

Un habitant au 11ème étage de l'immeuble, Miguel Enrique, a témoigné auprès de l'AFP, disant être "asthmatique" et avoir eu juste le temps de "prendre un manteau et de descendre par l'ascenseur" parce que le couloir était noir de fumée.

Les pompiers de New York, appelés sur les lieux vers 11H00 (16H00 GMT), avaient dans un premier temps annoncé un bilan d'une trentaine de blessés et avoir maîtrisé le sinistre en deux heures.

Deux cents pompiers sont intervenus sur cet immeuble de type HLM. Nombre de vitres étaient brisées, probablement par des habitants qui cherchaient à éviter l'asphyxie.

D'après le chef des pompiers de New York Daniel Nigro sur place, le feu a pris dans un appartement de type duplex "aux deuxième et troisième étages". Les soldats du feu "se sont retrouvés face à l'incendie dans les couloirs: beaucoup de fumée, un feu très nourri", a-t-il déclaré.

M. Nigro a expliqué que "la fumée s'étendait sur toute la hauteur de l’immeuble, ce qui est totalement inhabituel" et que ses pompiers "ont trouvé des victimes à chaque étage et les évacuaient en état d'arrêt cardiaque et respiratoire".

- "Jour atroce" -

"C'est vraiment un jour atroce pour nous", a insisté le maire Eric Adams, un démocrate centriste élu sur un programme de lutte contre la criminalité et les inégalités économiques et sociales à New York.

Mercredi dernier, un terrible incendie dans un immeuble d'habitation à Philadelphie avait fait 12 morts, dont huit enfants.

Et dans ce même quartier du Bronx, en décembre 2017, un incendie avait tué 12 personnes dont quatre enfants, le plus grave en 25 ans dans la ville. Il avait été provoqué par un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière à gaz.

New York, mégapole de neuf millions d'habitants, souffre en divers quartiers d'une immense crise du logement, avec des immeubles parfois vétustes et mal entretenus.

