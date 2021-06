Au moins neuf morts dans l'effondrement de l'immeuble en Floride

Le bilan du tragique effondrement d'un immeuble près de Miami, en Floride, est passé à au moins 9 morts dimanche, les secours continuant à rechercher nuit et jour plus de 150 personnes toujours portées disparues.

Des sauveteurs israéliens et mexicains sont arrivés en renfort des secouristes américains mais, plus de 80 heures après la catastrophe, l'espoir de retrouver des survivants déclinait peu à peu.

Une tranchée "cruciale dans la poursuite des recherches" a été creusée dans les ruines, a dit dimanche la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse.

Elle atteint désormais une longueur de 38 mètres, pour six mètres de large et 12 mètres de profondeur, a-t-elle précisé.

Avec cette stratégie, "nous avons été capables de retrouver quatre corps de plus dans les décombres, ainsi que des restes humains supplémentaires", a déclaré la maire. Le précédent bilan faisait état de 5 morts et 156 disparus.

"Nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin pour ce travail", a-t-elle assuré, parlant de "centaines" de secouristes mobilisés pour assurer des rotations.

Les opérations ont continué toute la nuit de samedi à dimanche à Surfside, dans le sud-est des Etats-Unis, où deux grandes grues sont utilisées pour retirer prudemment les débris.

Mais les secours font face au difficile arbitrage entre des recherches délicates, privilégiant l'acoustique et le maintien d'éventuelles poches d'air, et celles utilisant des gros engins mécaniques pour déblayer les décombres, plus susceptibles de faire davantage s'affaisser la montagne de gravats.

- Incendie maîtrisé -

"Il y a des progrès de faits. Nous avons des vagues d'équipes de secours qui abondent sur le site", a déclaré dimanche matin sur ABC le maire de Surfside, Charles Burkett. Des secouristes venus du Mexique sont sur place pour aider, a-t-il précisé.

"Nous n'avons pas un manque de ressources, nous avons un manque de chance. Nous devons avoir davantage de chance", a-t-il affirmé.

Une équipe composée de dix secouristes spécialisés israéliens est arrivée dimanche, et s'est rendue directement sur les lieux après l'atterrissage de leur avion.

"C'est l'une des meilleures, voire la meilleure, et la plus expérimentée des équipes de sauvetage israéliennes. Ils se sont déjà déplacés à travers le monde dans le cadre de situations similaires", a déclaré à l'AFP Nachman Shai, ministre israélien chargé des questions liées à la diaspora juive.

La ville de Surfside accueille une importante communauté juive.

L'immeuble abritait également de nombreux étrangers: notamment neuf Argentins, trois Uruguayens, six Paraguayens, dont la soeur de la Première dame du Paraguay, et au moins quatre Canadiens, selon les autorités.

Les recherches étaient jusqu'ici compliquées par un incendie dont la fumée avait rendu certaines zones inaccessibles. Mais le feu a finalement été maîtrisé samedi midi.

Quatre victimes ont déjà été identifiées, a annoncé samedi soir la police locale, qui a publié leurs noms accompagnés de leur numéro d'appartement. Gladys et Antonio Lozano, 79 et 83 ans respectivement, vivaient dans le même logement. Les deux autres personnes avaient toutes deux 54 ans, dont l'une, Stacie Fang, était la mère d'un garçon de 15 ans sauvé des gravats jeudi matin, selon le Miami Herald.

Un mémorial de fortune installé sur le grillage du camp de base des sauveteurs a été installé. Autour des photos des personnes recherchées, des bouquets de fleurs ont été accrochés et des bougies ont été placées sur le sol.

"On voit la fumée au loin, et ici les visages des disparus, ils sont maintenant inoubliables", a dit à l'AFP Olivia Ostrow, une Française installée depuis 20 ans dans cette petite ville au nord de Miami Beach.

"Mon coeur saigne pour les habitants de Surfside", a tweeté samedi le président Joe Biden, en promettant toute l'assistance fédérale requise.

- Des mois d'enquête -

Jeudi avant l'aube, les douze étages de ce complexe donnant sur l'océan, nommé Champlain Towers, se sont effondrés. Le drame a touché environ 55 appartements.

Les questions sur l'origine de cette tragédie se font de plus en plus pressantes. Un habitant de l'immeuble a d'ores et déjà lancé une action en nom collectif, selon le média NBC, dans le but d'obtenir une compensation pour les victimes.

Plusieurs anciens rapports d'expertise sur le bâtiment ont refait surface, dont un datant de 2018, qui avait noté des "dommages structurels majeurs", ainsi que des "fissures" dans les colonnes de béton du sous-sol du bâtiment, selon des documents publiés vendredi soir par la ville de Surfside.

L'expert auteur de cette étude recommandait alors des travaux "dans un futur proche", sans toutefois parler de risque d'effondrement.

L'enquête durera probablement des mois.