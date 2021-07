Avant Zuma, d'autres dirigeants arrêtés pour corruption

Plusieurs anciens chefs d'État ou de gouvernement ont été incarcérés ces dernières années à la suite de scandales financiers, à l'image de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma.

- Afrique -

- SOUDAN: le président déchu Omar el-Béchir (1989-2019), a été condamné fin 2019 à deux ans de prison pour "corruption".

- MAURITANIE: l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz (2008-2019) a été écroué en juin 2021 dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée.

- ALGERIE: deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, déjà écroués pour d'autres scandales de corruption, ont été condamnés en 2020 à 12 ans de prison.

- Europe -

- ROUMANIE: l'ancien Premier ministre Adrian Nastase (2000-2004), condamné à quatre ans et demi de prison dans deux affaires de corruption, a été incarcéré en 2012. Libéré par anticipation en 2013, il a été écroué quelques mois en 2014 après une condamnation pour avoir reçu des pots-de-vin.

- SERBIE-ET-MONTENEGRO: l'ancien président Svetozar Marovic a été condamné en 2016 à trois ans et dix mois de prison pour corruption. Il a été l'unique président de l'union Serbie-et-Monténégro de 2003 à 2006, année où le Monténégro a proclamé son indépendance.

- MOLDAVIE: l'ancien Premier ministre Vlad Filat (2009-2013) a été condamné en 2016 à neuf ans de prison. Il était accusé d'avoir détourné 260 millions de dollars.

- CROATIE: le Premier ministre Ivo Sanader (2003-2009) a été condamné en 2012 à dix ans de prison pour corruption et incarcéré, accusé d'avoir touché des pots-de-vin du géant énergétique hongrois MOL.

Visé dans plusieurs affaires, il a été condamné en avril 2020 pour le détournement de plusieurs millions d'euros. Il purgeait déjà une autre peine de prison depuis un an pour avoir touché un pot-de-vin de 2,3 millions d'euros dans un autre dossier.

- PORTUGAL: en avril 2021, plus de six ans après une retentissante arrestation, l'ex-Premier ministre José Socrates a été renvoyé en procès pour blanchiment et falsification de documents, mais a bénéficié d'un non-lieu concernant les accusations de corruption.

Il avait été placé en détention provisoire pendant neuf mois, puis assigné à résidence pendant six semaines.

- Amérique latine -

- GUATEMALA: Accusé de détournement de fonds, l'ancien président Alfonso Portillo (2000-2004) a été incarcéré à partir de 2010 au Guatemala, puis extradé en 2013 vers les Etats-Unis, où il a passé plus d'un an en prison.

L'ex-président du Guatemala Otto Perez a été placé en détention provisoire au lendemain de sa démission en 2015, accusé d'avoir organisé un réseau de corruption et perçu des pots-de-vin. La justice a décidé de le juger pour corruption.

- PEROU: l'ex-président Ollanta Humala (2011-2016), sous le coup d'une enquête, a passé neuf mois en détention provisoire entre 2017 et 2018 pour corruption dans l'affaire Odebrecht.

L'ancien président Alberto Fujimori (1990-2000) a été condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption.

- BRESIL: l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula (2003-2010), a notamment été accusé d'avoir perçu des pots-de-vin.

Il a purgé 18 mois de réclusion entre 2018 et 2019, avant d'être libéré par décision de la Cour suprême. Ses condamnations ont été annulées.

- Asie -

COREE DU SUD: Première femme présidente du pays, Park Geun-Hye est destituée en 2017 dans le cadre d'un retentissant scandale de corruption. En janvier 2021, elle est définitivement condamnée à 20 ans de prison.

PAKISTAN: l'ex-Premier ministre Nawaz Sharif, destitué en 2017 pour corruption présumée et emprisonné, a été libéré sous caution en octobre 2019 pour raisons médicales.

KIRGHIZSTAN: l'ancien président Almazbek Atambaïev (2011-2017) a été condamné en 2020 à 11 ans de réclusion pour corruption. La justice a décidé de réexaminer cette affaire.

L'ancien prémier ministre Omourbek Babanov (2011-2012) a été arrêté en mai 2021 dans le cadre d'une enquête pour corruption.

En 2019, deux anciens Premiers ministres, Sapar Issakov (2017 à 2018) et Jantoro Satybaldiïev (2012-2014), ont été condamnés à de peines d'emprisonnement pour corruption.

- Moyen-Orient -

ISRAEL: l'ancien Premier ministre Ehud Olmert (2006-2009) a été condamné à 27 mois de prison pour des scandales de corruption. Il a été libéré en juillet 2017 après un an et quatre mois en détention.