Ballon d'Or: Messi, Lewandowski, Benzema, qui sera le lauréat?

Après "Messix", "Messept" ? Lionel Messi apparaît comme le grand favori pour se succéder à lui-même et remporter un septième Ballon d'Or, lundi au théâtre du Châtelet à Paris (20h30), où seuls Robert Lewandowski et Karim Benzema semblent pouvoir empêcher cette consécration.

C'est la fin d'une "si longue attente", a écrit lundi le quotidien sportif L'Equipe, en rappelant que l'édition 2020 avait été annulée en raison de la crise du Covid.

La soirée devrait récompenser des personnalités liées au FC Barcelone: Messi, mais aussi Alexia Putellas, l'attaquante de la section féminine qui a remporté la Ligue des champions, ainsi que Pedri, favori pour le trophée Kopa destiné au meilleur jeune joueur de moins de 21 ans.

"Ils le méritent", a assuré le quotidien catalan Sport en "une".

Avant de rejoindre le Paris SG en août, la "Pulga" n'a remporté "que" la Coupe du roi avec le club blaugrana. Mais le petit lutin (34 ans) a enfin atteint le Graal en sélection, en remportant en juillet la Copa America avec l'Argentine, 13 ans après l'or olympique.

"Si j'obtiens le Ballon d'Or, ce serait extraordinaire d'en gagner un de plus. Un septième, ce serait de la folie", a anticipé Messi début novembre dans un entretien à Sport.

- "Lewy" et "Benz" au sommet -

En cas de sacre lors de ce gala, animé par l'ancien joueur Didier Drogba et la journaliste Sandy Heribert, Messi serait le second joueur du PSG à soulever le prestigieux trophée, mais le premier à le faire avec le maillot bleu et rouge. Le Libérien Georges Weah a joué la moitié de l'année 1995 à Paris, mais a été sacré sous les couleurs de l'AC Milan.

Face à Messi, Lewandowski est lui aussi bien placé pour emporter les suffrages des 180 jurés, un journaliste par pays (le vote s'est terminé le 24 octobre).

"Lewy" aurait eu toutes ses chances en 2020, quand il a remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich, mais le Ballon d'Or n'a pas été remis cette année-là, pour la première fois depuis sa création en 1956.

L'international polonais n'a pas pour autant levé le pied. Le serial-buteur a battu cette année le record du mythique Gerd Müller (40 buts) en marquant 41 buts sur une saison de Bundesliga, même s'il n'a brillé ni en Ligue des champions au printemps, ni avec la Pologne à l'Euro.

Karim Benzema aussi possède la classe et la personnalité d'un lauréat, en dépit d'une saison collective inachevée avec le Real Madrid et d'une élimination précoce avec la France à l'Euro.

Sa récente condamnation à un an de prison avec sursis dans l'affaire de la "sextape", un jugement prononcé après la clôture du vote et dont l'attaquant a fait appel, ne plaide pas non plus en sa faveur.

- Quelle joueuse succédera à Rapinoe ? -

Mais, à 33 ans, "Benz" est au sommet de son art, et il a guidé les Bleus vers une victoire en Ligue des nations en octobre.

"Pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a fait, il doit être dans la liste des possibles vainqueurs", a déclaré son entraîneur au Real, Carlo Ancelotti.

L'Italien d'origine brésilienne Jorginho a, lui, tout gagné, l'Euro avec la "Nazionale" et la C1 avec Chelsea, mais il n'a pas le talent des premiers cités, et le Ballon d'Or sacre presque toujours des attaquants.

Cela laisse une chance à l'inusable Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, qui continue d'enchaîner les buts depuis son transfert à Manchester United en août.

Chez les dames, pour succéder à l'Américaine Megan Rapinoe, l'incroyable saison du Barça plaide pour Putellas voire Jennifer Hermoso, mais des joueuses de Chelsea ont des arguments à faire valoir, comme Sam Kerr, Fran Kirby, Pernille Harder ou Jessie Fleming, également sacrée championne olympique avec le Canada.

Enfin, la soirée doit également couronner le meilleur gardien de l'année (trophée Yachine), le Parisien Gianluigi Donnarumma, vainqueur de l'Euro cet été avec l'Italien, apparaissant comme le favori.