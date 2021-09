Bangladesh: les écoles rouvrent après dix-huit mois de fermeture

Les écoles du Bangladesh ont rouvert dimanche après 18 mois de fermeture due à la pandémie de coronavirus, l'une des plus longues au monde, tandis que l'Unicef a alerté sur les "inégalités croissantes" auxquelles sont confrontés les enfants d'Asie du Sud.

À Dacca, la capitale, les élèves d'une école ont été accueillis avec des fleurs et des bonbons et on leur a demandé de porter des masques et de se désinfecter les mains.

Dans un mouvement de joie, certains ont même osé quelques câlins.

"Nous sommes vraiment heureux de retourner à l'école", a déclaré à l'AFP Muntasir Ahmed, 15 ans, du Rajuk Uttara Model College, en entrant dans le campus.

"J'espère voir physiquement tous mes amis et mes professeurs aujourd'hui, et non à travers un écran d'ordinateur portable".

Le vice-principal du collège, Dewan Tamziduzzaman, a déclaré qu'il "ne s'attendait pas à ce qu'un si grand nombre (d'élèves) se présente le premier jour".

La réouverture a eu lieu alors qu'un nouveau rapport de l'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, a averti mercredi que la pandémie a accentué des "inégalités alarmantes" pour plus de 430 millions d'enfants en Asie du Sud.

Même avant la pandémie, près de 60 % des enfants de la région étaient "incapables de lire et de comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans", indique l'Unicef dans le rapport publié jeudi.

"Les fermetures d'écoles en Asie du Sud ont forcé des centaines de millions d'enfants et leurs enseignants à passer à l'apprentissage à distance dans une région où la connectivité et les appareils sont peu abordables", a déclaré dans un communiqué le directeur régional de l'Unicef pour l'Asie du Sud, George Laryea-Adjei.

Selon l'Association des opérateurs de télécommunications mobiles du Bangladesh, seuls 41 % des 169 millions d'habitants du pays possèdent un smartphone, ce qui signifie que des millions d'enfants n'ont pas pu suivre de cours en ligne.

Même avec des smartphones, les étudiants de nombreux districts ruraux du Bangladesh n'avaient pas accès aux services Internet à haut débit nécessaires à l'apprentissage en ligne.

L'Unicef a aussi appelé les gouvernements à donner la priorité à la vaccination des enseignants dans le cadre de la réouverture sécurisée des écoles.

ash-pm-sam-sa/tw/grk/mlb/abb