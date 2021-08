Biden appelle à "vacciner le monde", New York à l'avant-garde du pass sanitaire

Le président américain Joe Biden a appelé mardi à "vacciner l'Amérique et (à) aider à vacciner le monde", New York s'imposant outre-Atlantique à l'avant-garde du pass sanitaire face au variant Delta.

"Vacciner l'Amérique et aider à vacciner le monde, c'est comme cela que nous sommes sur le point de vaincre", a lancé Joe Biden lors d'un discours à la Maison Blanche, évoquant une "pandémie des non-vaccinés".

Joe Biden s'est ainsi félicité de l'envoi de plus de 110 millions de doses à plus de 60 pays, la majeure partie via l'initiative internationale Covax, un don supérieur à "tous les autres pays réunis" selon la Maison-Blanche.

Les Etats-Unis ont quant à eux déjà atteint le taux de 70% d'adultes ayant reçu au moins une dose de vaccin. Et la moitié de la population de l'Union européenne est de son côté désormais complètement vaccinée contre le Covid-19, selon un comptage de l'AFP mardi.

Mais la résurgence du virus, qui frappe des pays qui pensaient avoir surmonté le pire, est favorisée par des taux de vaccination en baisse et de nouvelles mutations plus dangereuses. Car le variant Delta touche des pays où les programmes de vaccination ont été relativement efficaces, comme les Etats-Unis, où les hospitalisations atteignent des niveaux comparables à ceux du pic de l'été dernier.

-Pass vaccinal à New York mi-septembre-

C'est ce qui a poussé le maire démocrate de New York Bill de Blasio à faire de sa ville la première aux Etats-Unis à se doter d'un pass vaccinal: une preuve de vaccination sera exigée pour se rendre au restaurant, dans les salles de spectacle ou de sport, avec de premiers contrôles prévus mi-septembre.

Autre répercussion sociale de la pandémie aux Etats-Unis: sous pression de l'aile gauche des démocrates, les autorités sanitaires ont décrété mardi un nouveau moratoire sur les expulsions de locataires jusqu'en octobre, en s'appuyant sur les risques pour la santé publique en pleine pandémie de Covid-19.

Signe de la difficulté à maîtriser les nouveaux variants, la Chine, où l'épidémie était apparue fin 2019 dans la métropole de Wuhan et qui pensait avoir pratiquement éradiqué le virus, a dû se remobiliser suite à la réapparition de contaminations locales.

Le regain épidémique touche désormais Wuhan comme des dizaines de villes chinoises. Et le régime communiste a ressorti un arsenal de mesures allant du confinement au dépistage généralisé.

L'île française de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, va être reconfinée pour au moins trois semaines à partir de mercredi soir face à la hausse fulgurante des cas.

Israël a de son côté décidé d'élargir l'obligation du pass sanitaire aux lieux publics rassemblant moins de 100 personnes dans un lieu fermé.

- Impossible d'éradiquer le virus -

Pourtant, les personnes totalement vaccinées ont trois fois moins de chances d'être testées positives au Covid-19 que celles qui ne sont pas vaccinées, selon les derniers résultats publiés mercredi d'une vaste étude en Angleterre.

"Ces résultats confirment nos données précédentes, qui montrent que deux doses de vaccin offrent une bonne protection contre l'infection", a souligné le Pr Paul Elliott, responsable de l'étude. Néanmoins il "existe toujours un risque d'infection, car aucun vaccin n'est efficace à 100%", a-t-il tempéré.

Face au variant Delta, certains pays ont commencé à proposer une dose de rappel de vaccin. Selon des laboratoires, une injection supplémentaire assure une protection immunitaire renforcée, notamment vis-à-vis du variant Delta.

La Suède a ainsi indiqué prévoir de proposer une dose de rappel à "une grande partie de la population" en 2022, même si elle pourrait commencer par des populations vulnérables dès l'automne.

En Grèce, les files d'attente devant les musées et les bateaux bondés en partance pour les îles grecques témoignent de la reprise du tourisme, après la morne saison estivale de 2020. Mais la propagation de la souche Delta inquiète là aussi.

