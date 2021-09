Bleues: le capitanat de Wendie Renard s'ouvre sur un carton en Grèce

Le capitanat de Wendie Renard, annoncé la veille à la surprise générale, s'est ouvert sur un festival de buts contre la Grèce (10-0), vendredi à Patras, en qualifications du Mondial-2023, une performance bienvenue pour l'équipe de France après des mois tourmentés.

Brassard orange vif au bras gauche, la défenseure multi-titrée de l'Olympique lyonnais a savouré sa première Marseillaise comme capitaine des Tricolores sous l'ère Diacre dans l'intimité du stade Pampeloponnisiako, devant quelque 150 spectateurs et dans un décor de carte postale.

Et elle a bouclé cette soirée sans accroc sur un penalty (90e+2) dans le temps additionnel.

"C'est une bonne conclusion à ce début de stage", a souri la Martiniquaise de 31 ans. "La boucle est bouclée", s'en est aussi amusée Corinne Diacre.

Soleil et ciel bleu au-dessus des têtes, massif montagneux et mer d'huile en toile de fond: la sérénité du lieu a inspiré les Bleues qui n'ont pas eu à forcer pour réussir leur rentrée, bien aidées par la faible opposition d'une équipe grecque reléguée au 64e rang du classement Fifa.

La sélectionneuse avait axé son début de préparation sur les "principes offensifs" et ses joueuses lui ont rendu une copie exemplaire, du moins avant la pause en infligeant un cinglant 7-0.

La Lyonnaise Amel Majri a lancé l'assaut en dribblant la gardienne grecque après un contrôle subtil dans la course (14e) et nombreuses sont celles qui ont participé à la fête ensuite: Viviane Asseyi (65e), Grace Geyoro (15e, 40e), Kadidiatou Diani (38e) et Marie-Antoinette Katoto (18e, 25e, 52e), pour son premier triplé à 22 ans sous le maillot bleu.

- Revirement "inattendu" pour Renard -

Pour trouver trace d'un tel score-fleuve, pas besoin de remonter loin dans le temps. En décembre 2020, les Françaises avaient surclassé la très modeste équipe du Kazakhstan (12-0), à deux buts du record national.

Mais l'atmosphère était loin d'être aussi détendue dans le froid et la nuit de Vannes, les Bleues étant alors secouées par les multiples tensions entre la sélectionneuse et sa capitaine déchue, Amandine Henry. La milieu de l'OL avait assisté au match depuis la tribune, assise parmi les remplaçantes à côté de... Renard.

Depuis, Henry s'est éloignée encore un peu plus de la sélection, autant pour ses performances sportives qu'à cause de la concurrence, selon la sélectionneuse.

Diacre a en revanche promu Renard capitaine en vue de l'Euro prévu en juillet 2022 en Angleterre, après lui avoir retiré le brassard au début de son mandat il y a quatre ans. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque, brouillé la relation entre les deux femmes et contribué à l'ambiance morose en sélection.

Ce spectaculaire revirement, rendu public jeudi à Patras, "était inattendu vu notre relationnel, notre passif. Mais elle est venue me le proposer, j'ai mûri la réflexion. J'ai surtout accepté par rapport au groupe France", a réagi après la rencontre la Lyonnaise, heureuse d'avoir "le soutien de tout le monde" dans le vestiaire.

"Ca nous a fait du bien à toutes, je pense que ça s'est vu ce soir", a déclaré en écho Katoto, élogieuse à propos de Renard: "Wendie est un leader naturel, que ce soit en équipe de France ou dans son club. Elle montre la voie aux jeunes, c'est un exemple".

A dix mois de l'Euro, la saison est en tout cas lancée sur de bonnes bases. Mardi en Slovénie, les Bleues auront l'occasion de poursuivre cette bonne dynamique face à un adversaire encore très éloigné de son standing.