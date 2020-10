Bleus: Deschamps a apprécié le "bon amalgame" entre jeunes et anciens

Le sélectionneur Didier Deschamps a apprécié le "bon amalgame" entre les jeunes alignés mercredi contre l'Ukraine (7-1) et les plus expérimentés comme Olivier Giroud, dont il a salué "l'envie" toujours intacte de briller à 34 ans.

Q: Est-ce une soirée parfaite pour vous?

R: "Je ne sais pas ce qu'est la perfection mais en tout cas c'est une très belle soirée pour nous. Je ne veux pas enlever le mérite à mes joueurs d'avoir eu autant d'occasions, d'avoir marqué sept buts. Evidemment mon ami Schevchenko avait quelques problèmes pour préparer ce match-là mais il ne faut pas minimiser ce que l'on a bien fait. Les joueurs ont pris beaucoup de plaisir avec un bon état d'esprit, ce qui est essentiel pour moi. Entre ceux qui ont débuté, les plus anciens, il y a eu un bon amalgame. Il faut apprécier, savourer, ne pas se croire plus beaux qu'on est non plus, mais ne pas minimiser ce qu'on vient de réaliser ce soir."

Q: Avez-vous apprécié le milieu en losange que vous avez testé?

R: "Retrouver ce triangle d'attaque est toujours intéressant car il permet de créer du danger pour l'adversaire. C'est un autre système, différent de celui du mois dernier, mais à partir du moment où j'ai les joueurs pour le faire... C'est ce que je vous ai annoncé: je profiterai des matches jusqu'au mois de novembre pour sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui ça a bien marché. Ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné la défense à trois. J'ai des joueurs qui sont dans leur registre. Dans l'animation, on a eu une petite dizaine de minutes pour trouver des repères mais après la machine a été lancée. Ca permet d'avoir une bonne maîtrise et surtout d'être dangereux, aujourd'hui on a eu beaucoup d'occasions. On a mis sept buts mais on aurait pu en mettre d'autres."

Q: Comment avez-vous vécu la formidable soirée d'Olivier Giroud et ses deux buts?

R: "Le premier est fantastique. D'où je suis positionné je vois bien la trajectoire. Je suis très content pour Olivier, au-delà de sa 100e sélection. Il n'a pas marqué des buts à chaque fois mais il a toujours été très important pour cette équipe de France. Il fait partie des joueurs qui ont commencé l'aventure en 2012 avec moi. Il a toujours cette envie, cette volonté, ce caractère, donc bravo à lui. C'est pour ça aussi que je lui ai octroyé le brassard ce soir, c'est peut-être symbolique mais je sais que c'est important pour lui. Je ne vais pas lui faire de cadeau, à lui ou à d'autres, il le sait bien. A lui de continuer comme ça."

Propos recueillis en conférence de presse.