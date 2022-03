Bleus: Tchouaméni, la bonne "Pioche"

A 22 ans, Aurélien Tchouaméni séduit par son calme olympien, sa maîtrise sous pression et son abattage, un profil qui rappelle celui de la "Pioche" Paul Pogba, son "jumeau" et associé contre la Côte d'Ivoire (2-1) vendredi dans un milieu de terrain tricolore riche en talents.

"Luxe, calme et volupté": la formule de Charles Baudelaire sied à merveille à la jeune pépite de Monaco, buteur providentiel à Marseille. International depuis septembre seulement, il est déjà promis à un avenir radieux, en club comme en équipe de France où il offre à Didier Deschamps une belle option de plus.

Le sélectionneur des Bleus l'a lancé dans le grand bain à la rentrée, en l'absence de Corentin Tolisso et N'Golo Kanté, blessés, et le joueur formé à Bordeaux n'a plus quitté les Bleus depuis, grappillant du temps de jeu et des titularisations au fil des mois.

L'imposant milieu, "pas là pour faire des choses extraordinaires", comme il l'expliquait après sa première apparition contre la Bosnie (1-1), a fait de sa présence dans l'effectif des champions du monde, quelque chose d'ordinaire.

"Aurélien, c'est du haut niveau. Il a un potentiel énorme avec beaucoup de maîtrise", l'a salué Deschamps après son match complet contre la Côte d'Ivoire, vendredi à Marseille, conclu par un but victorieux de la tête dans le temps additionnel.

- "J'essaie de rester calme" -

Le héros du soir est resté sobre face caméra, comme sur le terrain plus tôt. "C'est juste le fruit du travail, j'essaie de rester calme. Il y a l'équipe et le staff qui m'aident beaucoup à montrer ma personnalité et c'est ça qui fait que sur le terrain je me sens super bien".

Au Vélodrome, où il a compilé des statistiques de haut vol (94% de passes réussies, 12 duels remportés, 9 ballons gagnés), Tchouaméni a aidé à stabiliser une défense parfois dépassée par les Ivoiriens, avec une tranquillité et une efficacité de chaque instant, laissant davantage à son binôme Paul Pogba le soin de guider le jeu vers l'avant.

Les deux milieux ont prolongé sur la pelouse la complicité affichée en dehors, après que le Mancunien a décrit son benjamin comme "mon jumeau, mon mini-moi", au moment de leur arrivée commune lundi à Clairefontaine.

"Avec Paul, c'est un binôme", a remarqué Deschamps après l'amical remporté vendredi. "Aurélien a cette capacité dans l'agressivité et la récupération qui est un peu supérieure" au Red Devil, lequel est "porté un peu plus vers l'avant".

- Retour de Kanté -

Tchouaméni, qui a souvent présenté Pogba comme un modèle, dispose d'un "gros volume de jeu au milieu de terrain et le fait de jouer en doublette avec Paul est dans la continuité de la Ligue des nations", a relevé de son côté le capitaine et gardien Hugo Lloris, marqué par la "personnalité" et "l'énorme potentiel" de son jeune partenaire.

"Cette jeune génération amène son énergie, son talent", a complété le portier de Tottenham, en incluant le Marseillais Mattéo Guendouzi (22 ans également), passeur décisif pour Tchouaméni sur corner un quart d'heure après son entrée en jeu.

Avant le deuxième amical contre l'Afrique du Sud, mardi à Lille, le buteur providentiel compte huit sélections, dont désormais la moitié en tant que titulaire. C'est deux fois plus que son nombre de capes chez les Espoirs, où il est passé brièvement avant de faire le grand saut.

Déjà brillant en finale de la Ligue des nations, en octobre contre l'Espagne (2-1), Tchouaméni pourrait toutefois retrouver le banc des remplaçants au stade Pierre-Mauroy où l'habituel titulaire N'Golo Kanté postule pour une place dans le "onze" de départ.

Le champion du monde de Chelsea a quitté la sélection pendant quelques jours pour un souci personnel mais il "sera là pour préparer le match de mardi" selon Deschamps. Avec Pogba, Tchouaméni, Kanté, Guendouzi et Adrien Rabiot, le sélectionneur a des problèmes de riches au milieu de terrain.