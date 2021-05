C1: Chelsea mate le Real et s'offre une finale 100% anglaise

Avec une prestation pleine de confiance, Chelsea a pris le meilleur (2-0) sur un Real Madrid impuissant mercredi, pour rejoindre Manchester City lors d'une finale de la Ligue des champions 100% anglaise.

Le 29 mai, à Istanbul, il s'agira de la 8e finale de C1 entre clubs d'un même pays et la 3e pour des équipes anglaises, après la victoire de Manchester United aux tirs au but sur Chelsea en 2008 et celle de Liverpool sur Tottenham en 2019.

Thomas Tuchel devient, lui, le premier entraîneur à faire deux finales de suite avec deux clubs différents, puisqu'il avait échoué de peu (1-0) avec le Paris SG contre le Bayern l'an dernier.

Après le triomphe des hommes de Pep Guardiola sur ce même PSG, mardi (2-1, 2-0), Chelsea était attendu au tournant après un nul prometteur (1-1) et même un rien frustrant à l'aller, avec déjà des occasions ratées.

Le Real devait surtout à son attaquant français, Karim Benzema, auteur de l'égalisation, d'avoir encore une chance raisonnable de qualification.

Avec les retours dans le onze de départ du guerrier Sergio Ramos et de l'artiste Eden Hazard, ce dernier n'ayant joué que la fin de match il y a huit jours, Zinédine Zidane avait décidé de se donner les meilleurs chances.

Mais le meneur de jeu belge a été discret, hormis une frappe en angle fermé (64e) qui était presque un geste de frustration à créer mieux, qu'une véritable occasion.

Ses éclats de rire après le match avec ses anciens coéquipiers, captées par les caméras de télévision, n'ont en revanche pas échappé à certains médias espagnols qui y ont immédiatement vu un manque de loyauté après une défaite cuisante pour les Merengue.

- Kanté encore immense -

Le résultat ne souffre en tout cas d'aucune contestation, les Londoniens ayant assez nettement dominé le match.

"On aurait sans doute dû marquer cinq buts", a même estimé Mason Mount.

Tuchel avait opté pour une solution testée et approuvée en championnat le week-end dernier, avec Kai Havertz en pointe et Timo Werner décalé sur la droite.

Les duo d'Allemands s'est d'ailleurs distingué en ouvrant le score, sur une action partie d'un geste de grande classe de N'Golo Kanté encore immense dans ce match.

Le milieu français a réalisé un contrôle orienté parfait, avant de s'appuyer sur Werner, puis de décaler Havertz sur sa droite. La balle piquée du "faux-neuf" à rebondi sur le haut de la barre mais est retombée sur Werner à quelques centimètres du but vide, et qui n'a eu qu'à la pousser de la tête (1-0, 28e).

Kanté a aussi été à l'origine du second but, captant un "deuxième ballon" à 30 mètres des cages adverses avant de servir Christian Pulisic. L'Américain, plein de sang-froid, a temporisé jusqu'à trouver l'angle de passe en retrait parfait pour Mason Mount qui a catapulté le ballon au fond pour concrétiser ce rêve en bleu (2-0, 85e).

Une belle revanche pour le gamin issu du centre de formation et qui était considéré comme le "chouchou" de Frank Lampard quand il était en poste, avant de prouver sous Thomas Tuchel et avec l'équipe nationale qu'il méritait chacune de ses minutes de jeu.

- Répétition générale samedi -

Le Real pourra regretter les occasions ratées ou plutôt sauvées par un Edouard Mendy passé de Rennes en début de saison au match de club le plus prestigieux en Europe dans un peu plus de trois semaines.

Le Sénégalais s'est notamment envolé superbement deux fois pour refuser à Karim Benzema le but de l'espoir, sur un tir en pivot à l'entrée de la surface (26e) et sur une tête qui partait tout droit sous la barre (36e).

Mais ce serait oublier que Chelsea a aussi laissé filer beaucoup d'occasions, notamment une tête de Havertz sur la transversale (47e) ou les exploits de Thibaut Courtois devant le même Havertz (59e) ou Kanté (66e).

La finale face à City promet d'être de toute beauté entre deux équipes à l'intelligence de jeu affûtée et à la forme physique impressionnante en cette fin de saison.

Il y aura d'ailleurs une répétition générale dès samedi, City recevant Chelsea en championnat, pour une partie prévisible de poker menteur, car personne ne voudra montrer sa main trop tôt entre les rusés Pep Guardiola et Thomas Tuchel.