C1: dix minutes d'égarement coûtent cher à Lille face au tenant Chelsea

Lille a pu mesurer tout ce qui le sépare du gratin européen en étant battu par Chelsea (2-0), tenant de la Ligue des champions et récent champion du monde des clubs, en huitième de finale aller de la C1, mardi à Stamford Bridge.

La tentation pourra être forte d'insister sur la majeure partie du match où les Nordistes ont copieusement embêté des Blues et provoqué d'énormes colères de Thomas Tuchel devant son banc.

Mais le bilan comptable est impitoyable et les champions de France en titre seront au pied d'une montagne, dans 15 jours, quand ils devront essayer de renverser la vapeur devant leur public.

Jocelyn Gourvennec avait affirmé avant le match qu'il ne venait pas pour subir et le doute était permis quand il a révélé la composition de son équipe avec un milieu renforcé au détriment de l'attaquant turc Burak Yilmaz, en panne d'efficacité depuis un mois.

Côté Blues, c'est Romelu Lukaku qui a fait les frais de sa méforme et de son implication défaillante lors du dernier match.

Placé sur le banc, le Belge a rongé son frein en étant aux premières loges pour admirer le début de match flamboyant de son remplaçant en pointe, Kai Havertz.

- Renato Sanches remobilise les troupes -

Dès la 4e minute, trouvé dans les six mètres par un centre fuyant de Cesar Azpilicueta, le "pointu" de l'Allemand s'était envolé au dessus de la transversale.

Trois minutes plus tard, bien servi dans la surface par Christian Pulisic, son intérieur du pied avait été joliment dévié par Leo Jardim en corner.

Mais sur le conrer qui a suivi, magistralement délivré par Hakim Ziyech, Havertz n'a même pas eu à sauter pour catapulter le ballon d'une tête piquée dans la lucarne lilloise (1-0, 8e).

Un début de match cauchemardesque et qui faisait craindre le pire, mais dans le sillage d'un Renato Sanches omniprésent et qui n'a pas hésité à donner de la voix et du geste pour faire réagir ses coéquipiers, les débats se sont rapidement équilibrés.

Avec un gros pressing et un bon quadrillage du terrain, les Dogues ont su contrarier les attaques londoniennes et maintenir leurs hôtes à distance de leur surface.

Ils ont aussi su se ménager des plages de possession intéressantes mais malheureusement trop stériles offensivement pour faire vraiment peser le danger sur le but d'Edouard Mendy qui a passé une soirée assez tranquille, même si ses cages ont été davantage la cible de frappes que celles de Jardim.

- Kanté encore étincelant -

Un 1-0 aurait été un très bon résultat en vu du retour, mais malheureusement, une nouvelle saute de concentration a été rentabilisée par un Chelsea impitoyable.

Sur un ballon d'attaque bêtement perdu et immédiatement transmis à N'Golo Kanté, le milieu de terrain français, encore étincelant sur ce match, a impulsé une charge vers l'avant dont il a le secret.

Poursuivi par Xeka qui n'a pas osé faire une faute, qui lui aurait certainement valu un avertissement, Kanté à décalé Pulisic qui est venu battre Jardim de près et donner un avantage bien plus substantiel aux Anglais (2-0, 63e).

Signe tout de même que Chelsea était loin d'être rassuré, Tuchel a fait rentrer Saul Niguez, un milieu défensif, lorsque Hakim Ziyech a quitté le terrain blessé, alors que le score n'était encore que de 1-0 (60e).

Les blessures de Ziyech, mais aussi de Mateo Kovacic, qui boîtait déjà en fin de première période et qui est sorti peu après la pause, sont d'ailleurs de bien mauvaises nouvelles pour les Blues qui affrontent Liverpool dimanche en finale de la Coupe de la Ligue.