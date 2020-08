C1: exploit de Lyon qui élimine Manchester City 3-1 en quarts de finale

L'Olympique lyonnais a réussi un exploit retentissant en éliminant le Manchester City de l'entraîneur Pep Guardiola (3-1) grâce à Maxwel Cornet et un doublé de Moussa Dembélé, samedi en quarts de Ligue des champions, s'offrant le droit de défier l'ogre Bayern Munich en demi-finale mercredi.

Au stade José-Alvalade de Lisbonne, Lyon s'est montré discipliné et efficace pour dompter l'opulent club mancunien et s'inviter dans le dernier carré de la C1 pour la deuxième fois de son histoire après 2010. Puisque le Paris SG affrontera Leipzig mardi, deux clubs français figurent en demi-finale de cette édition, une première dans l'histoire de la C1, et seront opposés à deux clubs allemands pour une place en finale dimanche prochain.