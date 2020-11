C1: le PSG aura "besoin de buts" de Mbappé, prévient Tuchel

Le Paris SG aura "besoin de buts" de Kylian Mbappé et de Neymar mardi face à Leipzig lors de son match crucial pour rester en lice en Ligue des champions, a assuré l'entraîneur parisien Thomas Tuchel.

Son homologue de Leipzig Julian Nagelsmann s'attend lui à ce que les Parisiens abordent le match "comme une finale".

Les principaux points des conférences de presse d'avant-match:

. Comme "une finale"

Tuchel: "Beaucoup de joueurs qui étaient sur le terrain dans les matches décisifs ne sont pas là demain. C'est pour cela que pendant le match, on doit gagner de la confiance. Chaque minute, chaque challenge compte. C'est une finale et on veut montrer que nous sommes capables de gagner un match difficile comme ça".

Nagelsmann: "Tuchel a parlé de finale, et je pense qu'il vont agir comme dans une finale, en nous attaquant. Mais je ne crois pas que la pression sera un facteur décisif demain. Lorsque le match commence, la pression n'est plus décisive. Ce qui sera décisif, c'est qui aura les meilleures idées, les meilleurs joueurs, la meilleure forme du jour".

Neymar titulaire

Tuchel: "On a besoin de lui et c'est absolument nécessaire qu'il joue, qu'il soit sur le terrain, parce qu'il a la capacité, la confiance, la qualité et l'expérience. C'est un joueur-clé pour nous. Est-ce qu'il est dans les meilleures capacités, dans le meilleur état physique ? Non, ce n'est pas possible, mais il va débuter le match demain. Il peut gérer des matches comme ça physiquement et il peut aussi les gérer mentalement, j'espère que ce ne sera pas trop pour lui, qu'on va l'aider, qu'on va travailler pour lui aussi, qu'il ne sera pas tout seul."

. "Besoin de buts" de Mbappé

Thomas Tuchel: "Nous sommes affectés si +Ney+ ne marque pas, si Kylian ne marque pas, ça a un grand impact pour nous dans le résultat. Ce sont des gars décisifs et j'espère qu'il pourra marquer demain, on a besoin de buts, on a besoin de buts de Kylian, on a besoin qu'il fasse une grande performance, et j'ai le sentiment qu'il est là, il a tout fait pour être prêt, il a tout fait pour être décisif, il a joué en équipe de France, il a joué contre Monaco, a marqué des buts et maintenant, c'est le moment pour lui, avec +Ney+, d'être encore décisif.

Ibrahima Konaté (défenseur de Leipzig): "Ils ont deux très gros joueurs avec Neymar et Mbappé, mais on n'a pas à les craindre. Nous serons 11 contre 11 sur le terrain, ils ont leurs armes, nous avons nos armes, ce sera difficile mais on espère faire un bon match".

. Leipzig "pas un outsider"

Nagelsmann: "Je ne parle pas comme un outsider, je dis les choses telles qu'elles sont. Neymar et Mbappé coûtent à eux deux le double de toute mon équipe. Mais nous sommes dans une meilleure position qu'eux dans le groupe. On veut non seulement gagner la confrontation directe, mais on veut aussi gagner le match."

. La finale, "pas avec un claquement de doigts"

Marquinhos: "On est des compétiteurs, on est des gens qui ont faim et on veut toujours gagner même à l'entraînement, la compétition, les matches. C'est sûr qu'on a la flamme pour aller le plus loin possible, on sait que ce n'est pas facile, ce n'est pas avec un claquement de doigts qu'on arrive en finale de Ligue des champions, il y a tout un parcours à faire, un parcours avec beaucoup d'obstacles, nous on essaie de surmonter ces obstacles mais quand on perd un match, ce n'est pas parce qu'on n'a pas faim et pas la flamme d'aller au bout de notre compétition (...) L'année dernière on a réussi, les années précédentes on n'a pas réussi, et je pense que les objectifs, l'envie, le +focus+, ils sont toujours là, peu importe la manière dont la saison a démarré."