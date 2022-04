C1: Manchester City remporte un premier round titanesque contre le Real

Si le 4-3 final est certainement frustrant pour Manchester City, la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid, mardi, a accouché d'un match de légende entre deux équipes attaquant à corps perdu.

Manchester City a été bien mal payé de sa prestation pleine d'audace et de détermination offensive, mais c'est parce qu'il s'est fait prendre à son propre piège, rattrapé par un doublé de l'irrésistible Karim Benzema, désormais meilleur buteur du tournoi avec 14 buts.

Au final, ce maigre avantage paraît très flatteur pour Madrid qui a davantage joué à réaction mais qui peut toujours compter sur l'habileté diabolique de ses attaquants, qui lui permettent d'espérer pour le retour à Santiago Bernabeu.

"On n'a rien lâché", a savouré Benzema au micro de Canal+. "Ce sont les grandes équipes, il y a des moments où il faut faire le dos rond, on l'a fait."

Totalement absent pendant les 20 premières minutes, le Real s'est retrouvé mené de deux buts après 12 minutes de jeu, du jamais vu dans sa longue histoire en Ligue des champions.

Dès la 2e minute, Riyad Mahrez s'est baladé sur son aile droite pour déposer la balle sur la tête plongeante de Kevin de Bruyne (1-0).

- La lucarne de Bernardo Silva -

Moins de dix minutes plus tard, sur un centre du même de Bruyne, David Alaba a raté son intervention et Gabriel Jesus n'a eu qu'à ouvrir son pied pour doubler la mise (2-0, 11e).

Si le Real a ensuite su conserver un peu le ballon, Mahrez en préférant jouer "perso" une occasion à la 25e, rendant Pep Guaridola fou furieux sur son banc, et Phil Foden, sont passés tout près de faire le break.

La fin du premier acte a été moins agitée pour la défense espagnole, mais ses tourments ont repris dès le retour des vestiaires.

A la 48e, Mahrez s'est à nouveau présenté seul face à Thibaut Courtois pour voir son intérieur du gauche repoussé par le poteau sur Phil Foden, dont la reprise instantanée a été sauvée sur la ligne par Carvajal.

Ce n'était que partie remise, puisque cinq minutes plus tard, Foden, aux six mètres, n'a pas laissé passer l'offrande de Fernandinho (3-1,53e).

Et que dire de la sublime frappe de Bernardo Silva en pleine lucarne qui a laissé Courtois pantois (4-2, 74e) ou le slalom de Mahrez dans la défense adverse, conclu d'une frappe un poil trop croisé (76e) !

Malgré tout, les Sky Blues n'iront qu'avec le plus petit des avantages à Madrid.

"Un peu frustrés de n'avoir pas gagné plus largement", a concédé Bernardo Silva sur Canal+. "Ce soir on a grillé beaucoup plus d'occasions que Madrid, voilà, c'était un match serré. C'est une équipe spéciale, ils ont le talent pour faire beaucoup avec pas beaucoup."

- Benzema éteint l'Etihad d'une Panenka -

La faute - ou le mérite, c'est selon, en revient encore largement à un Benzema qui a fait honneur à son 600e match sous le maillot du Real, devenant le premier non-espagnol à atteindre ce cap.

Tel un alchimiste, il a transformé en or, d'une reprise habile du gauche, un centre de Ferland Mendy qui n'avait rien d'un cadeau (2-1, 33e).

Il a inscrit aussi le troisième but de l'espoir, d'une panenka qui a rendu l'Etihad silencieux pendant une seconde de stupéfaction, sur un penalty à huit minutes de la fin (4-3, 82e).

Avec ce nouveau doublé, il est devenu le premier joueur du Real à dépasser les 40 buts sur une saison depuis le départ de Cristiano Ronaldo, en 2018.

Entre-temps, à la 55e c'est son compère d'attaque Vinicius Jr qui a profité d'une erreur de Fernandinho, piégé par la feinte de corps de son compatriote, lequel est allé tromper Ederson avec beaucoup de sang-froid (3-2, 55e).

Le coup de sifflet a presque été accueilli avec frustration de ne pas voir le spectacle continuer.

Mais la confrontation est encore très indécise à huit jours du retour. Entre le réalisme des Madrilènes et la facilité avec laquelle les Citizens ont trouvé des failles dans leur arrière-garde, tout laisse imaginer un deuxième acte tout aussi prolifique.