C4: Marseille battu par Feyenoord mais encore en vie

La finale reste en vue: sévèrement secoué jeudi à Rotterdam par le Feyenoord, l'OM a été battu 3-2 en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence et puni de ses inconséquences défensives, mais le match retour au Vélodrome peut encore permettre aux Marseillais de décrocher une sixième finale européenne.

Arrivé aux Pays-Bas fort de sa série de dix victoires en 11 matches, l'OM est tombé d'assez haut à Rotterdam. Derniers représentants français en Europe, les Marseillais espéraient peut-être un autre résultat, mais ils ont été trop faibles défensivement, dans un match qui a vu s'affronter deux équipes joueuses devant et généreuses derrière.

D'entrée, Feyenoord a mis beaucoup d'intensité, dans la foulée d'un avant-match furieux, où le stade De Kuip s'est transformé en gigantesque boîte de nuit à ciel ouvert avant de se couvrir de la fumée des dizaines de torches allumées par les supporters néerlandais et marseillais.

Pour piéger la défense adverse, Jorge Sampaoli avait misé sur la vitesse de Bakambu et surtout Dieng, plutôt que sur Milik, de nouveau renvoyé sur le banc. Le plan aurait pu fonctionner d'entrée mais le jeune Sénégalais, deux fois lancé en profondeur, a raté deux fois l'occasion, d'abord en butant sur Marciano (8e) puis en frappant à côté (14e).

- Gerson irrésistible -

Mais en dehors de ces deux actions, les Marseillais ont terriblement souffert et sur chaque rush de l'attaque de Feyenoord, les verres de bière s'envolaient. Et les gobelets sont montés encore un peu plus haut quand les locaux ont assommé l'OM de deux buts en deux minutes.

A la 18e minute, c'est d'abord Dessers qui a ouvert la marque après une passe décisive de Sinisterra en talonnade. L'ailier colombien, meilleur joueur de son équipe, a ensuite marqué tout seul le deuxième, d'une frappe déviée par Rongier (2-0, 20e).

Marseille était alors loin de Tirana et de la finale du 25 mai, emportée par la fureur du stade où David Trezeguet avait offert l'Euro-2000 aux Bleus d'un but en or. Mais alors qu'ils étaient vraiment asphyxiés, Payet et les siens ont trouvé un peu d'air sur une jolie action collective cette fois bien conclue par Dieng d'une frappe du droit (2-1, 28e).

Sur le coup, on a pu constater que la charnière néerlandaise était suspecte et son gardien douteux. L'impression a été confirmée dix minutes plus tard avec l'égalisation marseillaise. Parti de Gerson, le mouvement a abouti à une reprise du Brésilien, irrésistible en ce moment, après être passé par Payet et Guendouzi, via une mauvaise intervention du gardien Marciano (2-2, 40e).

- immense fébrilité -

L'OM était sorti de la tempête mais les Provençaux se sont remis tout seuls dans la difficulté avec une incroyable bévue de Caleta-Car dès l'engagement de la deuxième période. Comme un mauvais cadeau pour la 100e sortie européenne de Mandanda avec l'OM, le Croate a adressé à son gardien une passe en retrait molle et complètement ratée. Dessers l'a interceptée et les verres de bière ont de nouveau volé (3-2, 46e).

L'OM a eu un peu de mal à se remettre de cet absurde troisième but et la suite a parfois été du même tonneau, avec des frayeurs défensives terribles, nées de l'invraisemblable fébrilité de Caleta-Car et Luan Peres.

Il y a eu quelques frissons offensifs aussi, avec Dieng, qui a encore manqué deux belles opportunités d'égaliser, ou Harit, bien entré dans la partie. En fin de match, Marciano puis Mandanda ont chacun réussi un arrêt déterminant mais le score n'a plus bougé.

Le nom du finaliste se décidera donc lors du match retour jeudi à Marseille. Il manquera le Virage Nord, fermé par l'UEFA après plusieurs incidents cette saison, mais le Vélodrome, comme De Kuip jeudi, aura son rôle à jouer.

Mais avant cela, Marseille doit recevoir Lyon dimanche. Le rendez-vous n'est pas moins important. Car l'OM veut garder sa deuxième place et retrouver l'Europe la saison prochaine, la grande.