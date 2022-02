Cinq morts dans de violentes tempêtes en Europe, qui attend l'arrivée d'Eunice

Au moins cinq personnes ont été tuées par les violentes tempêtes qui ont frappé l'Europe jeudi, avec des vents qui ont atteint les 180 km/h et provoqué des perturbations du trafic ferroviaire et aérien.

Trois personnes sont mortes en Pologne, et deux autres en Allemagne, victimes de la tempête Dudley, à la veille de l'arrivée d'une autre tempête, baptisée Eunice.

A Cracovie, dans le sud de la Pologne, la chute d'une grue de chantier, sous l'effet des fortes rafales, a tué deux ouvriers et en a blessé deux autres.

Un autre homme a été tué par un arbre qui s'est abattu sur sa voiture dans l'ouest du pays.

En outre, le vent soufflant jusqu'à 125 km/h a sérieusement endommagé quelque 500 maisons, arraché des toits, abattu des centaines d'arbres et privé d'électricité 324.000 foyers.

- Des vols cloués au sol -

En Allemagne voisine, un automobiliste de 37 ans a été tué par un arbre qui s'est abattu sur sa voiture sur une route de campagne à Bad Bevensen en Basse-Saxe (nord), d'après la police.

Un autre automobiliste de 55 ans est décédé après qu'un arbre s'est abattu sur sa voiture sur une route de campagne à Schwenda dans l'Etat de Saxe-Anhalt (centre), toujours selon la police.

Les écoles ont été fermées dans plusieurs Etats régionaux du pays, et la police a recommandé de ne pas traverser les parcs et forêts, tandis que les trains longue distance ont été paralysés dans la matinée dans la moitié nord du pays, y compris la capitale Berlin ou la grande métropole du nord-ouest Hambourg.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a de son côté annulé 20 vols, au départ de Francfort-sur-le-Main, le plus grand aéroport du pays, vers Berlin, Munich ou Hambourg où une vague violente a brisé les vitres avant d'un ferry de naviguant sur l'Elbe. Les images impressionnantes de cet accident ont circulé sur les réseaux sociaux.

C'est en République tchèque que les vents ont soufflé le plus violemment avec jusqu'à 181 km/h enregistrés sur le Snezka, la plus haute montagne du pays. Plus de 300.000 foyers y ont été privés d'électricité et trois enfants blessés dans un accident de voiture.

- "Alerte rouge" -

Aux Pays-Bas, frappés par des rafales de 100 km/h, un policier a été blessé par la toiture qui s'est détachée d'un bâtiment commercial à Duiven, près d'Arnhem.

Les pompiers ont extrait deux personnes d'une voiture, blessées après la chute d'un arbre à Maasluis, dans le sud du pays.

L'aéroport Schiphol d'Amsterdam a signalé des retards de vols et certaines liaisons ferroviaires ont été annulées.

En Grande-Bretagne, la tempête Dudley, a provoqué des perturbations dans les transports dès mercredi.

Jeudi, les services météorologiques britannique, irlandais et néerlandais ont émis des alertes pour la tempête Eunice, dont les rafales, selon Londres, pourraient atteindre 160 kilomètres heure et qui pourrait mettre des vies en danger.

La tempête traverse actuellement l'Atlantique et devrait provoquer "des perturbations importantes et des conditions dangereuses en raison de vents extrêmement forts" lorsqu'elle touchera le sol vendredi, selon le service britannique qui a émis une rare "alerte rouge".

- Vers la Belgique et la France -

Le nord et le nord-ouest de la France ont été eux été placés en alerte orange. Des forts vents sont attendus sur le littoral français, surtout pour vendredi après-midi sur les côtes septentrionales, où les rafales pourraient atteindre localement 140 km/h, selon Météo France.

La tempête Eunice est aussi attendue en Belgique, où le littoral pourrait être balayé vendredi après-midi par des rafales pouvant atteindre jusqu'à 150 km/h, a averti jeudi l'Institut royal météorologique (IRM).

Au total quatre des dix provinces de Belgique, dans le nord-ouest du pays incluant la façade maritime, ont été placées en "avertissement orange", juste en dessous du degré d'alerte maximal (rouge).

Il n'est pas exclu que la province côtière, la Flandre occidentale, passe au "rouge" vendredi matin, a précisé l'IRM.

La Flandre occidentale a annoncé que ses espaces naturels seraient fermés entre vendredi et dimanche inclus, en raison de la présence de vieux arbres très sensibles aux tempêtes.

Un numéro spécial prévu pour solliciter les secours a été activé.