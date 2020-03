Colombie: mutinerie dans une prison de Bogota, 23 morts et 90 blessés (ministre)

Une mutinerie dans une prison de Bogota a fait 23 morts et 90 blessés, dont sept gardiens, samedi alors que la population de la capitale colombienne est confinée pour cause de Covid-19, selon des sources officielles.

La pandémie a contaminé 231 personnes en Colombie et y a fait deux morts à ce jour.

La ministre de la Justice, Margarita Cabello, a attribué dimanche ces graves troubles à une tentative d'évasion.

"Il y a eu hier soir (samedi) une tentative massive d'évasion criminelle au centre pénitentiaire La Modelo et des mutineries dans plusieurs centres pénitentiaires du pays. Le résultat de la tentative d'évasion à La Modelo a été 23 détenus tués", a déclaré Mme Cabello à la presse.

La Modelo est la deuxième prison de Bogota après celle de La Picota, où a également éclaté samedi un mouvement de protestation des détenus.

La ministre a ajouté que 83 prisonniers avaient été blessés à la Modelo, dont 32 hospitalisés.

Sept gardiens de ce centre pénitentiaire ont aussi été blessés, dont deux sont dans un état critique, a-t-elle précisé, assurant que "les évasions ont été contrôlées".

Le général Norberto Mujica, directeur de l'Institut national pénitentiaire et carcéral (INPEC), a ajouté que "le service de surveillance avait évité que ce plan d'évasion soit mené à bien" et qu'"une partie des plus de 5.000 prisonniers (de Colombie) soient aujourd'hui en fuite".

Le gouvernement a nié que les mutineries aient pu être motivées par les conditions sanitaires dans les prisons en pleine épidémie due au nouveau coronavirus.

"Il n'y a pas de problème sanitaire à l'origine de ce plan (d'évasion) et de ces mutineries. Il n'y a à ce jour pas un seul contaminé au coronavirus, ou qui serait isolé en raison du coronavirus, ni parmi les prisonniers, ni parmi le personnel administratif et de surveillance,", a affirmé Mme Cabello.