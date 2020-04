Convention reportée, candidats confinés: l'inédite course à la Maison Blanche

La pandémie de coronavirus a bouleversé la campagne pour la présidentielle américaine de novembre, en forçant le report de primaires démocrates et de la convention qui devrait désigner cet été, entre Joe Biden et Bernie Sanders, le rival de Donald Trump.

Depuis la mi-mars déjà, tous trois sont en plus privés de meetings de campagne, des événements qui rythment d'ordinaire la course à la Maison Blanche, et qu'affectionne particulièrement le président républicain.

La convention démocrate devait rassembler des milliers de participants du 13 au 16 juillet, à Milwaukee, dans le Wisconsin. Face à "la crise sanitaire sans précédent à laquelle" font face les Etats-Unis, le parti a annoncé jeudi qu'il la repoussait au 17 août, dans la même ville.

Le virus a déjà fait plus de 5.300 morts aux Etats-Unis, selon le comptage de l'Université américaine Johns Hopkins, qui dénombre plus de 220.000 cas.

Même reportée, les démocrates envisagent encore d'"ajuster la forme que prendra la convention, le nombre d'assistants et son agenda" afin de limiter les risques de contagion, a précisé le parti.

"En ces temps difficiles, alors que l'envergure et l'échelle de la pandémie et son impact restent encore méconnus, nous allons continuer à surveiller la situation et suivrons les conseils" des professionnels de la santé, a précisé l'un des responsables de l'organisation, Joe Solmonese.

L'ancien vice-président américain et favori des primaires Joe Biden, 77 ans, avait appelé à son report mercredi soir. Il est en lice contre le sénateur indépendant Bernie Sanders, 78 ans, mais dispose d'une avance pratiquement insurmontable.

Comme près de neuf Américains sur dix appelés à rester à la maison, tous deux sont coincés chez eux, d'où ils donnent des interviews. Depuis la Maison Blanche, Donald Trump participe lui au quotidien à de longues conférences de presse sur l'évolution de la pandémie.

La convention républicaine est prévue du 24 au 27 août à Charlotte, en Caroline du Nord mais sans grand suspense sur son issue: Donald Trump briguera un second mandat le 3 novembre.

En appelant au report de la convention démocrate mercredi soir, Joe Biden avait mis en garde sur NBC sur de nouveaux changements possibles: "Et même comme cela, les conventions républicaine et démocrate vont devoir... nous devons tout simplement être préparés à une alternative, or l'alternative, nous ne savons pas ce que cela va être jusqu'à ce qu'on ait une meilleure idée de si la courbe (des cas et décès, ndlr), va baisser ou monter".

- Une primaire prévue mardi -

Le président du parti démocrate, Tom Perez, a souligné jeudi l’importance qu'aura le Wisconsin dans la présidentielle, puisqu'il avait créé la surprise en 2016 en choisissant Donald Trump après avoir voté deux fois pour Barack Obama.

"Nous voulons particulièrement attirer l'attention sur le Wisconsin comme étant un Etat clé, puisqu'il est au coeur de tant de promesses non tenues par Donald Trump" auprès des électeurs, a-t-il ajouté.

Aucune primaire démocrate n'a été organisée depuis le 17 mars et déjà 15 Etats ainsi que le territoire de Porto Rico ont annoncé le report de leurs scrutins, donc certains été prévus au départ mi-mai.

Fortement critiquées, les autorités du Wisconsin maintiennent pourtant elles le scrutin prévu mardi, le 7 avril, dans cet Etat où la population a été appelée à rester chez elle.

"Les gens ne devraient pas être forcés de risquer leurs vies pour voter", a dénoncé mercredi Bernie Sanders, en exhortant le Wisconsin à repousser le vote tout en "oeuvrant pour passer intégralement à un scrutin par courrier".

Après trois premières défaites en février, Joe Biden avait signé un retour inédit dans la course à l'investiture démocrate avec une série de victoires éclatantes.

Désormais seul en lice face à lui, Bernie Sanders arrive loin derrière en nombre de délégués nécessaires (1.991) pour être déclaré candidat lors de la convention démocrate ( 1217 pour Joe Biden contre 914 pour Bernie Sanders).

Mais alors qu'il avait semblé prêt de jeter l'éponge après de nouvelles défaites le 17 mars, le socialiste, qui fait campagne plus à gauche que M. Biden, s'accroche en affirmant voir encore "une voie étroite vers la victoire".