COP26: les "bandes du climat", symbole alarmant de 170 ans de réchauffement

Du bleu froid au rouge suffoquant, des bandes de couleur représentant 170 ans de réchauffement climatique d'un seul coup d'oeil sont devenues un symbole incontournable à la COP26 à Glasgow.

Retraçant l'évolution des températures moyennes dans le monde entre 1850 et 2020, ces rayures se retrouvent lors d'expositions sur le développement durable, sur masques et vêtements, et même sur les murs de la cafeteria du sommet, qui se tient jusqu'à la fin de la semaine dans la deuxième ville écossaise.

Son créateur, le climatologue Ed Hawkins, a lui-même jugé "stupéfiant" de retrouver l'image partout lors du sommet à Glasgow, auquel il s'est rendu la semaine dernière.

"C'est un visuel très dur, qui traduit très simplement et très vite le fait que la planète s'est réchauffée très rapidement", a déclaré à l'AFP le Pr Hawkins, à l'université anglaise de Reading (sud) où il a créé le dessin.

A chacune des "bandes du climat" ou "bandes chauffantes", noms sous lequels l'image est désormais connue, correspond une année dont la température est représentée par une couleur, de gauche à droite.

Du bleu de plus en plus clair au rouge de plus en plus foncé, "c'est une représentation frappante de la manière dont la planète s'est réchauffée, particulièrement ces 30 ou 40 dernières années", explique le scientifique.

L'idée lui est venue lors de la préparation d'un festival littéraire au Pays de Galles: "le public a immédiatement reconnu de quoi il s'agissait".

"Beaucoup comprennent graphiques scientifiques et chiffres", mais beaucoup d'autres "trouvent ça difficile", "avoir un éventail de possibilités pour communiquer à des publics différents est absolument essentiel".

Avec l'aide de la campagne en ligne sous le mot d'ordre #ShowYourStripes, les bandes du Pr Hawkins sont apparues à des concerts de rock ou lors de la semaine de la mode de Londres.

Si de telles apparitions sont plutôt inattendues pour le travail d'un scientifique, elles suscitent la discussion dans des endroits qui le sont tout autant.

"Il faut qu'on parle de la crise climatique tous les jours, qu'elle fasse partie de notre conversation nationale, car c'est comme ça qu'on peut faire que les gens répondent aux défis qui se présentent devant nous", insiste Ed Hawkins, "c'est pour ça que c'est formidable" de voir ces bandes "utilisées par des groupes de tricot, de rock, ou des créateurs de mode pour commencer des discussions".