Coronavirus: 90.000 morts en Europe, "ne pas baisser la garde" prévient l'OMS

Avec plus de 90.000 morts, l'Europe reste "dans l'oeil de cyclone" face à l'épidémie de nouveau coronavirus, a averti jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), au moment où plusieurs gouvernements ont décidé ou envisagent d'assouplir les mesures de confinement prises contre cette pandémie meurtrière.

Malgré des "signes encourageants", le nombre de cas a quasi doublé ces dix derniers jours en Europe, pour atteindre près d'un million, a souligné Hans Kluge, directeur Europe de l'OMS.

L'agence spécialisée de l'ONU exhorte donc les dirigeants européens à "ne pas baisser la garde" et à s'assurer que l'épidémie est sous contrôle avant la levée des restrictions.

Depuis son apparition en Chine en décembre, la maladie Covid-19 a infecté plus de deux millions de personnes à travers le monde et fait plus de 137.000 morts, dont plus de 90.000 rien qu'en Europe, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H30 GMT.

Plus de 4,4 milliards de personnes, soit près de 57% de la population mondiale, sont actuellement confinées, sous état d'urgence ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles.

- Léger frémissement à Venise-

Mardi, l'OMS avait déjà souligné que "le monde (était) à un tournant" et préconisé une très grande progressivité dans les mesures de déconfinement pour éviter une deuxième vague d'infections.

Anxieux des conséquences dramatiques des restrictions pour leurs économies à l'arrêt et arguant du ralentissement des admissions en soins intensifs et des hospitalisations, plusieurs pays européens ont commencé à élaborer leurs plans de déconfinement et même à assouplir quelques mesures.

La Suisse a annoncé jeudi un déconfinement "lent" et "progressif" à compter du 27 avril, tandis que l'Allemagne compte rouvrir prochainement certains magasins et, à partir du 4 mai, écoles et lycées.

Mercredi, près de la moitié des écoliers du Danemark ont retrouvé leurs classes. L'Autriche a rouvert mardi ses petits commerces non essentiels et l'Italie, deuxième pays le plus affecté au monde avec 21.645 morts, a rouvert certaines boutiques. Si les vaporetti de Venise restent à quai faute de touristes, la Cité des Doges s'est remise timidement en marche.

En Espagne (19.130 morts), une partie des salariés a repris le chemin du travail. Mais le confinement devrait être prolongé au-delà du 25 avril. Quant à la France (17.167 morts), elle prépare aussi son plan de déconfinement progressif à partir du 11 mai.

Aux Etats-Unis, Donald Trump entend relancer la machine économique au plus vite et doit présenter jeudi sa feuille de route.

"Nous allons rouvrir des Etats, certains Etats beaucoup plus tôt que d'autres. Certains Etats pourraient en fait ouvrir avant l'échéance du 1er mai", a assuré le président américain mercredi, estimant que les Etats-Unis ont probablement "passé le pic" des nouveaux cas.

- New York masqué -

Signe de la gravité de la crise économique provoquée par le Covid-19, le pays a enregistré la semaine derière 5,2 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage, selon le département du Travail. En un mois, plus de 20 millions de personnes ont ainsi demandé une allocation chômage pour la première fois.

Le marché pétrolier mondial subit de son côté "un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire" a estimé jeudi l'Opep qui prévoit un effondrement "historique" de la demande mondiale de pétrole en 2020.

Les USA paient aujourd'hui le plus lourd tribut au monde avec 30.985 décès pour 639.664 cas.

A New York, où les crémations ont plus que doublé et les enterrements quintuplé, Green-Wood, son plus grand cimetière, est arrivé à la limite de ses capacités. L'Etat de New York va obliger ses près de 20 millions d'habitants à se couvrir le visage à l'extérieur, dans les situations où respecter la distance règlementaire est impossible, comme les transports en commun, a prévenu son gouverneur.

Les Etats-Unis et la Russie "doivent s'entraider face à la pandémie", a plaidé jeudi le président russe Vladimir Poutine, après des gestes humanitaires ces derniers jours de chacun des deux adversaires géopolitiques envers l'autre.

La Russie bat chaque jour de nouveaux records d'infections pour un total de 27.938 malades et 232 morts, à tel point que les hôpitaux russes sont à leur tour en train de recevoir les masques de plongée Decathlon, déjà utilises comme masques respiratoires en Europe.

Dans ce contexte, le Royaume-Uni (12.868 morts) s'apprête à annoncer jeudi la poursuite de son confinement. Le pays, l'un des plus touchés, a fait état de 861 décès supplémentaires ces derières 24 heures, pour près de 13.729 morts au total, un bilan qui ne compte cependant pas les victimes en maisons de retraite.

- L'attraper deux fois? -

La Pologne va à son tour imposer le port du masque dans l'espace public.

En Afrique, les autorités de République démocratique du Congo (21 morts) craignent "le pire" dès début mai à Kinshasa, où l'épidémie "entre dans une phase exponentielle".

Au Nigeria, les forces de l'ordre ont tué 18 personnes qui n'auraient pas respecté les mesures de confinement, a accusé la commission nationale des droits de l'Homme.

Dans la Libye en guerre, le Gouvernement d'union nationale (GNA) a annoncé un confinement général de dix jours dans les zones qu'il contrôle dans l'ouest de la Libye, dont la capitale Tripoli.

En Asie, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé l'extension de l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel nippon.

En Chine, malgré des critiques venues de l'étranger, les marchés de rue ont rouvert à Wuhan, quatre mois après l'apparition du Covid-19 dans cette cité du centre du pays. Des panneaux rappellent sur ces mêmes marchés l'interdiction de la vente d'animaux sauvages et même de volaille, tandis que des haut-parleurs y relaient les messages officiels de "la victoire" proclamée contre le coronavirus.

De l'avis des experts, le nouveau coronavirus est apparu fin 2019 dans un marché de la ville, où des animaux exotiques étaient vendus vivants. Le virus d'origine animale aurait pu y muter en se transmettant à l'Homme.

Une question cruciale -parmi d'autres- reste sans réponse: peut-on attraper deux fois le Covid-19? "Nous ne savons pas", reconnaît le directeur des programmes d'urgence de l'OMS, Mike Ryan.

Dernière personnalité en date à décéder du virus, l'écrivain chilien Luis Sepulveda, forcé à l'exil sous la dictature d'Augusto Pinochet, est mort à 70 ans en Espagne.

