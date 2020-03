Coronavirus: au moins 107 morts en Iran, écoles fermées pour un mois

Ecoles et universités seront fermées pendant un mois en Iran pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, le bilan de l'épidémie se montant à au moins 107 morts, selon les derniers chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé.

Sur la base d'une compilation de données fournies par les centres médicaux-universitaires du pays (à l'exception de ceux des provinces de Téhéran et Gilan, parmi les plus touchées par la maladie Covid-19), l'agence officielle Irna avance néanmoins un bilan plus lourd, d'au moins 126 morts.

"Ecoles et universités seront fermées jusqu'à la fin de l'année" iranienne, le 19 mars, a déclaré le ministre de la Santé Saïd Namaki lors d'un point de presse télévisé. Le 19 mars, débutent les vacances du Nouvel An persan qui durent cette année jusqu'au 3 avril.

Depuis une dizaine de jours, les universités étaient déjà fermées à l'échelle nationale, tout comme les écoles de plusieurs provinces.

Ces congés sont traditionnellement l'occasion de retrouvailles familiales qui mettent tout l'Iran sur les routes.

"Mais les gens ne doivent pas considérer (la fermeture des établissements scolaires et universitaires) comme une occasion de voyager", a averti M. Namaki.

Au contraire, "ils devraient rester chez eux et prendre nos avertissements au sérieux", a-t-il ajouté. "Ce virus est très contagieux. C'est sérieux, ne jouez pas avec ça."

Parlant à la suite de M. Namaki, le porte-parole du ministère Kianouche Jahanpour a annoncé le décès de 15 personnes supplémentaires infectées par le nouveau coronavirus.

Cela porte le bilan officiel de l'épidémie à 107 morts dans le pays, sur un total de 3.513 cas.

- Barrages -

Par rapport à mercredi, 591 nouveaux cas de personnes contaminées ont été confirmés, a indiqué M. Jahanpour, précisant que "jusqu'à aujourd'hui, des prélèvements ont été réalisés sur 23.327" personnes soupçonnées d'avoir été infectées par la maladie.

"Mais il y a une bonne nouvelle: le taux de guérison augmente", a dit le porte-parole, en annonçant qu'au total 739 personnes s'étaient débarrassées de la maladie.

L'Iran et l'Italie sont les deux pays où l'épidémie a fait le plus de morts après la Chine, berceau de l'épidémie.

Selon les dernières données du ministère, l'épidémie touche désormais toutes les provinces d'Iran. Les quatre provinces les plus touchées sont celles de Téhéran (1.352 personnes contaminées), Qom (centre, 386 cas), Gilan (nord, 333), Ispahan (centre, 238).

Dernière province jusque-là épargnée, celle de Bouchehr (Sud-Est), a enregistré ses trois premiers cas de personnes infectées entre mercredi et jeudi.

En plus de la fermeture des écoles et universités, les autorités ont ordonné depuis une dizaine de jours la suspension des événements culturels et sportifs ou encore la réduction des heures de travail dans les administrations.

M. Namaki a annoncé un intensification des contrôles (avec prise de température à distance des voyageurs), annoncés huit jours plus tôt aux abords de grandes villes.

"Si nous identifions quelqu'un à l'entrée d'une ville comme étant infecté ou soupçonné de l'être, nous le placerons assurément en quarantaine pour 14 jours", la période d'incubation du virus, a-t-il dit.

Irna a publié des photos de barrages dressés à un des péages d'autoroute à l'orée de Qom, où les voitures sont arrêtées pour une prise de température des passagers.