Coronavirus: aucun mort au Royaume-Uni, poussée en Asie du sud-Est

Le Royaume-uni a enregistré une journée sans décès du covid-19, une première depuis le 30 juillet, et plusieurs autres pays continuent d'alléger leur dispositif sanitaire, tandis que la pandémie s'aggrave à l'inverse en Asie du Sud-Est.

Pour espérer vaincre le coronavirus, une "action mondiale" est nécessaire en vue d'assurer une distribution plus équitable des vaccins, ont averti mardi les chefs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

L'OMS a à cet égard dans le même temps accordé son homologation d'urgence au vaccin chinois Sinovac, qui peut ainsi intégrer le dispositif Covax de mise à disposition de sérums dans les pays défavorisés.

Mais, signe des difficultés dans ce domaine, parallèlement à la publication dans le quotidien The Washington Post de cet appel international aux dirigeants de la planète à un "nouvel engagement", on apprenait que l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon avaient maintenu devant l'OMC leurs réserves quant à une éventuelle levée des brevets concernant ces vaccins.

Un point de vue que ne partage pas le groupe Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) qui continue de militer pour la suspension de ces titres de propriété.

- Bonnes nouvelles dans l'hémisphère nord -

La meilleure nouvelle de la journée sur le front de la pandémie est venue de Londres, où les services de santé ont annoncé n'avoir enregistré aucun mort de cette maladie en 24 heures.

Toutefois, les contaminations (3.165 cas en 24 heures) sont en hausse et le variant Delta a poussé les autorités britanniques à mettre sur pause le déconfinement dans une grande partie de l'Ecosse.

Un vent d'optimisme continue en revanche de souffler en Israël qui, après une campagne de vaccination massive, a un peu plus assoupli mardi ses restrictions sanitaires. L'arrivée de visiteurs étrangers est toujours soumise à des conditions drastiques.

Les aéroports des Etats-Unis ont de leur côté connu vendredi et lundi, à l'occasion du premier week-end prolongé de la belle saison, leur plus forte fréquentation depuis mars 2020.

Certains Etats comme la Virginie Occidentale tentent aussi de donner un coup d'accélérateur à la vaccination à coup de loteries permettant de remporter des pick-up, des permis de pêche ou des séjours dans des parcs naturels.

Le Canada pour sa part va autoriser un vaccin différent entre la 1ère et la 2e dose.

La Russie a annoncé reprendre ses liaisons aériennes avec plusieurs pays européens et l'Algérie a relancé une liaison aérienne Alger-Paris, après plus d'un an de fermeture.

Et l'Union européenne a mis en service mardi sa plateforme technique destinée à assurer l'interopérabilité des "pass sanitaires" qui permettront à partir du 1er juillet de voyager entre Etats membres, a fait savoir la Commission européenne. Le document sera reconnu par l'ensemble des Vingt-Sept.

- Fortes inquiétudes en Asie du Sud-Est -

En revanche, une forte inquiétude prévaut dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, de la Thaïlande au Vietnam, qui ont vu le nombre des cas de coronavirus s'envoler ces dernières semaines, sur fond de lent démarrage de la vaccination.

Cette région avait été moins affectée que d'autres par les premières vagues de la pandémie et certaines nations y avaient presque échappé après avoir rapidement fermé leurs frontières et mis en place des dispositifs très sévères sur leur territoire.

Avec près de 2.800 morts depuis le début de la pandémie, dont 40% sur le seul mois de mai, la Malaisie a ainsi imposé mardi un confinement strict de deux semaines à ses 32 millions d'habitants. Une série de records de nouveaux cas quotidiens a été battue ces derniers jours.

Une forte dégradation attribuée aux nouveaux variants ainsi qu'aux rassemblements pendant le ramadan et la fête islamique de l'Aïd-el-fitr, souvent au mépris des règles sanitaires.

Pendant ce temps, en Inde, des milliers de médecins arboraient mardi des brassards noirs pour demander l'arrestation d'un gourou populaire qui affirme que le yoga peut empêcher de tomber malade du Covid-19 et que la médecine conventionnelle a tué des milliers de patients.

L'OMS a annoncé mardi que seule une des trois sous-lignées du variant Delta du covid-19, détecté pour la première fois en Inde, est encore considérée comme "préoccupante", les deux autres ayant été rétrogradées.

En Amérique latine, la Copa América sera finalement disputée au Brésil. Après les désistements de la Colombie puis de l'Argentine le coup d'envoi de la compétition pourra être donné le 13 juin après la confirmation mardi du gouvernement.

Au total, le coronavirus a fait plus de 3,55 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, les Etats-Unis (595.205 décès) et le Brésil (465.199) restant les plus meurtris.

