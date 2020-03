Coronavirus: avions spéciaux pour des milliers de touristes bloqués au Maroc

Quelques avions spéciaux sont partis dimanche du Maroc pour ramener les milliers de touristes européens bloqués depuis la fermeture des liaisons aériennes imposées par Rabat pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, selon les sites des aéroports.

Le royaume a décidé dimanche de suspendre tous les vols internationaux "jusqu'à nouvel ordre" pour lutter contre la propagation de la pandémie,, après avoir fermé progressivement les liaisons avec différents pays ces derniers jours, selon un communiqué officiel diffusé par l'agence MAP.

"Une quarantaine de vols sont opérés vers la France aujourd'hui (dimanche) et demain (lundi) depuis plusieurs villes marocaines et d'autres suivront dans les prochains jours", a de son côté indiqué sur Twitter le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Des milliers de touristes, notamment français, se sont retrouvés bloqués dans le royaume, qui a accueilli en 2019 quelque 13 millions de visiteurs.

L'ambassade de France au Maroc qui, comme d'autres, a ouvert une cellule de crise, a indiqué sur son compte twitter avoir répondu à plus de 8.500 appels entre vendredi et samedi. Les Français représentent le premier contingent de touristes au Maroc.

Face à la situation, les autorités marocaines ont accepté de discuter "au cas par cas" pour autoriser des vols spéciaux, selon les informations obtenues par l'AFP.

- Marocains aussi en attente -

Parallèlement, les passages terrestres vers les enclaves espagnoles de Ceuta ou Melilla, également fermés depuis vendredi, ont été partiellement rouverts pour permettre aux touristes européens d'accéder aux ferries vers l'Espagne, selon les informations obtenues à Rabat.

Eux aussi pris par surprise, des milliers de Marocains sont également en attente de rapatriement dans des aéroports, notamment en France, mais aussi des ports, selon les médias locaux.

Ceux qui attendent dans des aéroports parisiens sont d'autant plus mécontents que les avions spéciaux chargés de ramener les touristes du Maroc partent à vide, selon des messages diffusés sur les réseaux sociaux.

Côté Maroc, plusieurs vols vers l'Europe, notamment l'Allemagne, l'Espagne ou la Belgique, partent dimanche, selon les informations diffusées sur les sites des aéroports et les messages des ambassades.

Mais les billets disponibles en ligne sont pris d'assaut dès qu'un vol ouvre, selon les témoignages recueillis par l'AFP.

Alors que l'Europe est devenue l'épicentre de la pandémie, le Maroc reste relativement épargné même si, d'après un nouveau bilan officiel, les cas détectés ont triplé en trois jours, passant à 28 dimanche -dont un décès et une rémission.

Tous les cours ont été suspendus dans les écoles et les universités, tous les événements culturels et sportifs annulés et les rassemblements publics de plus de 50 personnes sont interdits.

Dans le même temps, les autorités multiplient les messages rassurants pour éviter que les magasins ne soient pris d'assaut et s'efforcent de lutter contre les "fake news" sur les réseaux sociaux.