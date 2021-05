Coronavirus: l'Inde passe le cap des 20 millions de cas, l'Europe déconfine

L'Inde, submergée par une flambée de la pandémie qui asphyxie son système de santé, a franchi mardi le cap des 20 millions de cas officiellement recensés, tandis que l'Europe assouplit ses restrictions, notamment l'Allemagne où un retour à la normale se profile pour les personnes vaccinées.

En Inde, plus de 350.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés mardi, une légère baisse par rapport au pic du 30 avril, avec 402.000 contaminations. "Il y a un signal très précoce de mouvement dans la bonne direction", a déclaré lundi Lav Aggarwal, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, tout en se montrant prudent.

Le géant asiatique a atteint plus de 222.000 morts et près de 20,3 millions de contaminations depuis le début de la pandémie. Une flambée attribuée notamment à des rassemblements religieux et politiques autorisés ces derniers mois, ainsi qu'à l'inaction du gouvernement de Narendra Modi.

Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxygène, de médicaments, de lits, malgré l'aide internationale qui afflue.

Partout dans le pays, des initiatives individuelles ou collectives jaillissent pour tenter de porter secours aux malades en détresse. A l'instar de Mohammad Javed Khan, chauffeur de triporteur à Bhopal (centre), qui a converti son tuk-tuk en ambulance de fortune pour les malades les plus pauvres.

"Ce n'est pas aussi spacieux qu'une ambulance, mais cela peut sûrement sauver des vies", a-t-il expliqué à l'AFP.

La prestigieuse Indian Premier League de cricket, le sport roi en Inde, a de son côté renoncé à se tenir en mai, ont annoncé mardi les organisateurs.

- Allègement pour les vaccinés en Allemagne -

En Europe, où l'heure est à l'allègement des restrictions, le gouvernement allemand a adopté mardi une ordonnance assouplissant pour les personnes ayant reçu deux doses de vaccin les nombreuses interdictions en place depuis plusieurs mois.

Le parlement doit se prononcer jeudi et vendredi sur ce texte, qui pourrait entrer en vigueur dès ce week-end.

Les personnes concernées - seulement 8% de la population allemande à ce stade - n'auront "plus besoin d'un test négatif si elles veulent faire des courses, aller chez le coiffeur ou visiter un jardin botanique, par exemple", a détaillé la ministre de la Justice, Christine Lambrecht.

Le couvre-feu nocturne récemment instauré à partir de 22h00 ne s'appliquera plus non plus à ces personnes, qui pourront aussi se rencontrer en privé sans restrictions.

Le Danemark a aussi annoncé de nouvelles étapes de sa réouverture, grâce à une situation épidémiologique sous contrôle et avec l'appui de son passeport sanitaire, dont il est un des pionniers en Europe.

Outre les cinémas et les théâtres, les centres de fitness pourront rouvrir à partir de jeudi, sur présentation d'un "coronapas", passeport sanitaire certifiant d'un test négatif de moins de 72h, d'une vaccination ou d'une guérison récente du Covid-19.

Les bars et restaurants, qui accueillent déjà des clients sur présentation du passeport sanitaire, ne seront plus soumis à réservation obligatoire.

Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'Union européenne doivent examiner mercredi une proposition de la Commission en faveur de l'entrée dans l'Union aux voyageurs en provenance de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins.

- Examen du vaccin chinois Sinovac dans l'UE -

Dans l'UE, plus d'un quart de la population a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, a salué mardi la Commission européenne, et plus de 9% de ses habitants sont désormais entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.

"La vaccination s'accélère en Europe: nous venons de dépasser les 150 millions de vaccinations (...) Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l'UE en juillet", a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exécutif européen.

L'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi le lancement d'une procédure d'"examen continu" du vaccin du laboratoire chinois Sinovac, ce qui ouvre la voie à une éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'Union européenne.

Aux Etats-Unis, "la lumière au bout du tunnel est de plus en plus forte", a estimé le président Joe Biden, qui vise une au moins une injection pour 70% des adultes d'ici la fête nationale du 4 juillet.

Le pays, officiellement le plus endeuillé par la pandémie (577.500 mots), est aussi prêt à lancer "immédiatement" une campagne de vaccination des adolescents en cas d'autorisation du vaccin de Pfizer pour ces derniers.

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, la livraison de vaccins a pris du retard. Dans sept grandes villes brésiliennes, dont Porto Alegre, les injections de la seconde dose du vaccin chinois CoronaVac ont été suspendues faute de doses.

