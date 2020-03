Coronavirus : la situation s'aggrave en Italie, du mieux en Chine

Le nouveau coronavirus sévissait de plus belle mardi en Italie, dont toute la population est désormais appelée à rester cloîtrée, y faisant un record de 168 morts supplémentaires en 24 heures, au moment même où une amélioration était annoncée en Chine.

Plus de 1.100 personnes ont désormais succombé à la maladie hors de Chine continentale, où le Covid-19 est apparu en décembre et où plus de 3.100 personnes ont péri (plus de 60.000 des 80.000 porteurs du virus détectés y ont toutefois guéri), selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de chiffres officiels.

A l'extérieur des frontières chinoises, l'épidémie poursuivait ainsi son inexorable avancée, se rapprochant d'une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé : augmentation significative du nombre des victimes dans plusieurs pays, tels, outre l'Italie, l'Iran (plus de 8.000 cas, près de 300 morts) et l'Espagne (plus de 1.600 cas), premier décès au Maroc ou au Liban, première personne atteinte signalée en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Panama ou en Mongolie, etc.

Au total, plus de 117.000 cas de contamination, dont 36.000 environ hors de Chine, ont été recensés dans 107 pays et territoires, selon le dernier bilan en date établi par l'AFP.

Sans compter que, effet collatéral du Covid-19 , "les écoles sont fermées dans 15 pays, affectant 363 millions" de jeunes, s'est alarmée l'Unesco, la Grèce annonçant à son tour mardi que tous les établissements scolaires garderaient portes closes -tout comme en Italie et en République tchèque- , tandis qu'une série d'universités américaines généralisaient les cours en ligne.

Dans le même temps, au lendemain d'un spectaculaire plongeon sous l'action conjuguée de l'épidémie et d'un krach pétrolier, les Bourses repartaient à la baisse en Europe et aux Etats-Unis, à contre-courant du timide rebond observé auparavant en Asie.

- Des mesures "audacieuses" -

"Je reste chez moi", a résumé en Italie le chef du gouvernement Giuseppe Conte qui a étendu par décret à toute la péninsule le dispositif confinant depuis dimanche, dans les régions du nord, un quart de la population.

Ce pays, membre du G7, est ainsi devenu le premier à généraliser des mesures aussi draconiennes, qualifiées d'"audacieuses" par l'Union européenne, afin de tenter d'enrayer la progression du coronavirus, qui y a déjà fait plus de 600 morts sur plus de 10.100 cas détectés.

Car si la Chine a elle aussi placé de facto en quarantaine plus de 50 millions de personnes à leur domicile, c'est dans la seule province du Hubei et pas sur l'ensemble de son territoire.

Tous les Italiens doivent "éviter les déplacements", sauf pour aller travailler, se ravitailler ou encore pour des soins médicaux. La basilique et la place Saint-Pierre du Vatican sont fermées aux touristes jusqu'au 3 avril.

Dès lundi soir, à Rome ou à Naples, des supermarchés ont été pris d'assaut, en particulier pour les produits essentiels, tels les pâtes et le papier hygiénique. "Comme en temps de guerre", a commenté un vendeur.

L'Italie se trouve en outre de plus en plus coupée du monde, l'Autriche exigeant des voyageurs en provenance de la péninsule la présentation d'un certificat médical, tandis que la Slovénie décidait de fermer sa frontière avec ce pays, de "mauvaises décisions", selon le président français Emmanuel Macron.

Un isolement d'autant plus grand que nombre de compagnies, de British Airways à Air France, en passant par l'irlandaise Ryanair et Air Canada, ainsi que l'Espagne, ont interrompu sur une période plus ou moins longue les liaisons aériennes avec les villes italiennes.

- Amélioration en Chine -

L'heure est en revanche à l'assouplissement des dispositifs en Chine, où le président Xi Jinping a affirmé que la propagation du cronavirus était "pratiquement jugulée".

Il s'est d'ailleurs rendu pour la première fois à Wuhan, la capitale de la province du Hubei, le berceau du Covid-19, dont les autorités ont annoncé une levée partielle du confinement imposé aux habitants.

De fait, seules 19 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures en Chine, un ralentissement spectaculaire par rapport aux centaines annoncées quotidiennement par Pékin en février.

Mais l'impact du coronavirus et de l'effondrement des cours du pétrole demeurait important sur tous les continents, notamment dans les pays producteurs d'or noir comme l'Algérie et le Nigeria.

Aux Etats-Unis, Donald Trump a dit vouloir rapidement réagir pour soutenir l'économie en vue d'essayer de préserver l'un de ses principaux arguments de campagne dans la course à la Maison Blanche.

Il a qualifié de "minable" la Fed, la banque centrale américaine, l'accusant de lenteur dans ses prises de décision face au nouveau coronavirus.

L'Union européenne a de son côté fait savoir qu'elle allait "utiliser tous les instruments à disposition" : cela afin d'"éviter l'instabilité" économique, a souligné Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat français a par ailleurs expliqué que la France en était "au tout début de cette épidémie", avec près de 1.800 cas et 33 décès, écartant, sans les exclure, des dispositifs aussi draconiens qu'en Italie.

Peu de temps auparavant on apprenait que, sur l'autre rive de l'Atlantique, New Rochelle, dans la banlieue de New York, allait être placée en confinement.

Plus d'une semaine après une décision similaire à son quartier général de Genève, l'ONU a pour sa part suspendu les visites des touristes à son siège principal aux Etats-Unis et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) toutes ses réunions.

Les autorités russes ont recommandé d'éviter les transports en commun aux heures de pointe et, à Berlin, les concerts ont été annulés jusqu'à la mi-avril.

Les grands rendez-vous sportifs sont particulièrement en ligne de mire avec des reports en cascade, à l'instar du Grand Prix moto des Amériques d'Austin au Texas et de l'ensemble des compétitions en Algérie.

Quant au match de préparation à l'Euro-2020 de football entre l'Allemagne et l'Italie, s'il sera bien joué à la date prévue du 31 mars à Nuremberg, il le sera à huis clos, tout comme en France les rencontres de championnat prévues pour d'ici au 15 avril.

burx/bds/fjb