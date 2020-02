Coronavirus: le gouvernement annonce des mesures pour les entreprises et les salariés

Le gouvernement a annoncé vendredi de nouvelles mesures pour aider les entreprises et les salariés à un moment où le coronavirus se développe en France avec 38 cas recensés.

Pour les entreprises, le coronavirus sera "considéré comme un cas de force majeure", a annoncé le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux au ministère du Travail.

Cela signifie notamment que, "pour tous les marchés publics de l'État, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n'appliquerons pas de pénalité", a précisé le ministre.

Il a a également annoncé des "possibilités de recours à l'activité partielle" et "l'étalement des charges sociales et fiscales pour les entreprises qui en auront besoin".

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) en a de son côté appelé dans un communiqué "aux grands donneurs d'ordre privés pour qu'ils adoptent le même comportement et fassent preuve de bienveillance et de solidarité vis-à-vis de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants".

La ministre du Travail Muriel Pénicaud a pour sa part annoncé la mise en ligne d'un questions/réponses sur les règles à suivre pour les entreprises et les salariés (sur www.travail-emploi.gouv.fr). Il souligne notamment que l'employeur peut mettre en place le télétravail sans l'accord du salarié, contrairement à la pratique habituelle.

Elle a notamment confirmé que les parents d'enfants confinés pourront être "mis en arrêt maladie" sans jour de carence et avec une prise en charge au titre des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Se disant "plutôt satisfait", Michel Beaugas, qui représentait le syndicat FO à la réunion, a salué des "consignes assez claires, notamment la décision de supprimer le délai de carence dans le paiement des indemnités. "Ca permet aux salariés d'être en arrêt sans perdre de l'argent", a-t-il estimé.

De son côté, Olivier Véran (Santé) a tenu à rappeler qu'il "n'est pas utile de porter un masque quand on n'est pas et lorsqu'on n'a pas été en contact direct avec une personne malade". "Les personnes qui doivent porter un masque sont aujourd’hui informées de cela", a-t-il résumé.

- 2.000 élèves chez eux -

Moins touchée que l'Italie voisine, la France a vu le bilan s'accélérer jeudi, avec un total de 38 cas confirmés, contre 18 la veille.

Concernant l'impact économique du coronavirus, "nous allons échanger nos informations au niveau de la zone euro et au niveau européen, et coordonner nos réponses, et nous sommes prêts à prendre toutes les décisions nécessaires au niveau européen le moment venu pour soutenir l'activité économique et pour protéger nos entreprises", a assuré M. Le Maire.

"Il y a un impact économique, mais la priorité, c'est la santé des employés", a ajouté Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef. Interrogé sur la chute de la Bourse - de plus de 11% depuis lundi -, il a relativisé : "ce qui compte, c'est la croissance sous-jacente, pas le côté éphémère de la Bourse".

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'"autour de 2.000 élèves" restaient actuellement chez eux au lieu d'aller à l'école, car rentrés d'une zone touchée par le coronavirus.

Puisque seul un tiers des élèves français est revenu des vacances de février - l'Île-de-France et l'Occitanie - "bien entendu, ce chiffre va augmenter la semaine prochaine, quand un deuxième tiers va revenir de vacances et quand on aura fait les nouvelles évaluations de l'évolution de la maladie", a poursuivi le ministre sur Europe 1.

Il a rappelé qu'un dispositif d'enseignement à distance pourrait être déployé à grande échelle si nécessaire, "de la grande section de maternelle jusqu'à la Terminale". Mais il a écarté la fermeture des écoles dans l'immédiat.

Sur le pont depuis plusieurs semaines, le personnel médical s'est également inquiété. Christophe Prudhomme, président de l'Association des médecins urgentistes (Amuf) a souligné qu'"avec un système sous tension, la moindre surchauffe risque d'entraîner une rupture".

